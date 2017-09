Lady Gaga sta male / Beyoncé corre in suo aiuto e le manda tanti regali

Lady Gaga

Grande affetto tra Lady Gaga e Beyoncè, legate da una profonda amicizia oltre che da una grande stima professionale. Lady Gaga, negli scorsi giorni, ha annunciato di stare male e di doversi allontanare per un po’ dalla scena. Lady Germanotta soffre di fibromialgia, una malattia che provoca dolori acuti e che hanno costretto l’artista ad annullare i concerti. A sostenere Lady Gaga in questo momento di difficoltà ci sono non soltanto i fans ma anche gli amici, quelli veri. Tra questi rientra Beyoncè con cui Lady Gaga ha condiviso il grande successo mondiale del brano "Telephone". Per dimostrare a Lady Gaga tutto il suo sostegno, Beyoncè ha deciso di farle recapitare alcuni regali. Il primo è stato un bellissimo mazzo di rose rosse che Miss Germanotta ha davvero apprezzato. “Grazie honey B... E' davvero gentile da parte tua...". L’ex Destiny Child, poi, ha regalato alla collega anche una felpa della sua linea d’abbigliamento, Ivy Park. Anche questo dono è stato particolarmente apprezzato da Lady Gaga. “Grazie honey B per questa felpa... Mi tiene caldo all'aperto, così posso stare con gli alberi, con il cielo e con il sole e respirare profondamente. Sono fortunata ad avere così tanto amore", è stato il commento di Lady Gaga.

L’AMICIZIA TRA BEYONCE’ E LADY GAGA

Dopo aver annunciato la sua malattia al mondo, Lady Gaga ha ricevuto la solidarietà dei fans ma anche di amici e colleghi. Beyoncè è stata una delle prime artiste a fare gli auguri all’amica di una pronta guarigione. Il sostegno di Queen B. sta facendo molto bene a Miss Germanotta che, più volte, ha ringraziato pubblicamente delle attenzioni che Beyoncè le sta dimostrando in questo periodo così delicato per lei. “Grazie infinite honey B. Mi manchi, è davvero gentile da parte tua. Se non avessi visto i tuoi video in tv a casa di mia nonna dopo essere stata mollata dalla def jam records, mi sarei arresa. Sei una fonte di ispirazione per tutti. Il sogno che rappresenti mi fa andare avanti”. Tutto il mondo, dunque, spera di rivedere il prima possibile Lady Gaga cantare e ballare su un palco. Ad oggi, non c’è ancora una data per il ritorno sulle scene dell’artista che pensa esclusivamente a curarsi.

