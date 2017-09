Steven Tyler sta male / Annullati quattro concerti degli Aerosmith

Aerosmith

Brutte notizie per i fans degli Aerosmith. La band americana, attualmente in tour, è stata costretta ad annullare i concerti a causa dei problemi di salute di Steven Tyler. Nel dettaglio, gli Aerosmith hanno annullato i concerti del 27 e 30 settembre e del 3 e 7 ottobre, previsti in Brasile, Cile, Argentina e Messico. "Steven tornerà in completa forma. Con riposo e un trattamento adeguato, tornerà in piedi, spaccando il mondo", ha fatto sapere la band in un comunicato ufficiale. Dopo il concerto che gli Aeromisth hanno tenuto a San Paolo del 24 settembre scorso, Steven Tyler è tornato negli Stati Uniti dove ha chiesto immediata assistenza medica. Dopo gli esami clinici di routine, i medici gli hanno proibito di viaggiare e gli hanno imposto riposo assoluto. Una notizia che non ha fatto assolutamente piacere ai fans sudamericani degli Aerosmith che sperano non solo che Steven Tyler si riprenda il prima possibile ma che i concerti annullati possano essere recuperati nei prossimi mesi.

IL MESSAGGIO DI STEVEN TYLER

Dopo il comunicato con cui gli Aerosmith hanno annunciato l’annullamento dei concerti, Steven Tyler ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi fans. “A tutti in Sud America - Brasile, Cile, Argentina e Messico - mi dispiace molto e mi sento come se vi avessi deluso. Non sarò in grado di continuare gli ultimi quattro spettacoli di questo tour. Sono tornato negli Stati Uniti su ordine del medico, ieri sera, dopo lo spettacolo a San Paolo. Per favore non preoccupatevi, non sono in condizioni di pericolo di vita, ma devo affrontare subito questo problema e riposare immediatamente. Riposo e cure mediche per sostenere e assicurare le mie future performance. Purtroppo, la salute non aspetta, ed è anche qualcosa che non posso programmare nei nostri show. Come dicono, noi uomini facciamo i piani e Dio ride. Vi amo tutti e sarò presto con voi”, ha fatto sapere il cantante. La speranza, dunque, che i concerti annullati vengano organizzati nei prossimi mesi, dunque, è più viva che mai.

