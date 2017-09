Justin Bieber/ News: il suo manager chiarisce le ragioni dell'interruzione del tour

Justin Bieber

La decisione di Justin Bieber di cancellare le ultime date del suo Purpose Tour avevano scatenato la delusione di molti fan del canadese. I concerti in Stati Uniti e Canada, oltre che successivamente in Australia e Asia, erano imminenti e le motivazioni di questa scelta non avevano convinto i più scettici. Il comunicato ufficiale, infatti, riportava tale decisione precisando che "è grato ed onorato di aver condiviso l'esperienza con il suo cast e con lo staff per oltre 150 spettacoli di successo in 6 continenti durante questa tour, ma dopo un attento esame ha deciso di non fare ulteriori date". Successivamente Bieber aveva postato su Instagram una lunga lettera, nella quale affermava di non voler andare oltre con il suo tour per il desiderio di proteggere se stesso. E proprio in questa direzione, si trova il suo manager che qualche giorno fa ha partecipato al programma della CBS 'This Morning'. In tale circostanza Scooter Braun ha chiarito: "Guarda, credo che deciderà di dirlo alle persone quando sarà pronto a farlo e vorrà dire ciò che è accaduto esattamente. Penso che stesse prendendo una decisione, come ha detto, per proteggere se stesso. Ma adesso ha 23 anni e se fa una decisione come uomo, finché è disposto ad ascoltare opinioni e sentire le persone - se ha una propria convinzione- sono disposto a supportarlo".

Justin Bieber, le dichiarazioni del manager Scooter Braun

Inutile aggiungere che le dichiarazioni del manager di Justin Bieber non sono riuscite ancora a soddisfare completamente i suoi fan, che lo scorso luglio avevano già tra le mani i biglietti dei suoi concerti. In tale circostanza si erano diffuse numerose ipotesi riguardanti tale decisione, la più frequente delle quali avrebbe ricondotto al desiderio della pop star di dedicarsi maggiormente alla religione e alla Hillsong Church. La possibilità che il cantante stesse persino meditando di abbandonare la musica aveva destato grande apprensione, anche se i fatti hanno smentito ogni dubbio con l'uscita del nuovo singolo 'Friends'. Dalle dichiarazioni di Scooter Braun resta tuttavia il sospetto che non tutto sia ancora stato rivelato e che le vere cause della cancellazione delle ultime date del Purpose Tour debbano ancora essere svelate.

