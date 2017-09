Anna Tatangelo / Malore per la cantante e concerto annullato: “Sono stata male, mi spiace tantissimo”

Anna Tatangelo

Un leggero malessere ha gettato i fan di Anna Tatangelo nello sconforto: cosa è successo all'artista di Sora? Lo scorso mercoledì sera, l'ex compagna di Gigi D'Alessio, doveva essere presente sul palcoscenico di Santi Cosma e Damiano, paese in provincia di Latina. L'artista invece, ha dovuto interrompere il suo tour per un piccolo malore: "Ciao! Ieri purtroppo sono stata poco bene. Mi spiace tantissimo, ma sono contenta che il concerto si possa recuperare! Vi aspetto domenica 1 ottobre a Santi Cosma e Damiano (LT) ore 21.00", ha scritto Lady Tata su Facebook. Il suo messaggio ha fortunatamente tranquillizzato tutti gli estimatori che non vedevano l'ora di sentirla cantare dal vivo. La cantante poi, ha voluto ringraziare tutti i sostenitori proprio per l'affetto e la pazienza che le hanno dimostrato in questo momento: "Grazie a tutti per avermi aspettata, per i messaggi e soprattutto grazie all'organizzazione per aver lavorato duramente, grazie a tutti voi per esserci sempre!!".

I messaggi degli estimatori, dopo l'annuncio di Anna Tatangelo, sono proseguiti incessantemente sotto il suo post. "Un concerto si può sempre spostare ma la salute no viene prima di tutto" afferma Domenico, mentre Sara replica: "Ci siamo preoccupati tanto ieri sera, aspettavo tue notizie con ansia. L’importante e che ora stai bene, la salute prima di tutto!". Nel frattempo, il gossip sulla sua vita privata continua ancora. La cantante, nel corso di questa estate ha annunciato la separazione dal compagno Gigi D'Alessio, anche padre di Andrea, il suo unico figlio. Di seguito, le sono stati attribuiti svariati flirt che lei però, ha sempre smentito con forza: "Mi fate sapere anche quello della prossima settimana e quelle a seguire??? La verità sul mio uomo??? Andrea e basta!" ha scritto la Tatangelo. Come procederanno le cose con il suo ex compagno? Ci sono possibilità che le cose possano aggiustarsi oppure per loro è davvero finita? Nel frattempo, il concerto verrà recuperato il prossimo 1 ottobre, per la gioia degli estimatori.

