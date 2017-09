JUSTIN BIEBER / Il suo intervento nei social network: "Non bisogna né ubriacarsi né fumare canne"

Justin Bieber

Il fatto che Justin Bieber negli ultimi mesi sia cambiato è fatto noto tra i suoi fan, che tengono costantemente monitorati tutti i suoi movimenti. In passato il cantante canadese era stato additato come un vero bad boy, i cui comportamenti avevano persino costretto la Cina a proibire i concerti entro i suoi confini. Ma l'immagine che traspare dall'idolo delle teenagers è ora di un ragazzo sereno e generoso. Il motivo di questo cambiamento? Non sembrano esserci dubbi sui positivi effetti della Hillsong Church e dell'amicizia con il Pastore Carl Lentz, divenuto una presenza costante nella vita di Bieber. Se qualcuno è alla ricerca di un passo falso negli ultimi mesi, infatti, resterà amaramente deluso: ad eccezione della foto pubblicata da un hacker nel profilo Instagram di Selena Gomez (ma risalente a diversi anni fa), il cantante di 'Sorry' non viene visto con aitanti ragazze in atteggiamenti inequivocabili, nè tanto meno si scontra con fan e paparazzi usando termini coloriti. Qualche mese fa è stato protagonista di un piccolo incidente con un suo fotografo, ma è stato lui stesso a soccorrere il mal capitato, chiedendogli scusa per quanto accaduto. Il bad boy si è trasformato in good boy?

Il rimprovero di Justin Bieber ad una fan

A confermare il cambiamento avvenuto negli ultimi mesi in Justin Bieber, arrivano anche le sue dichiarazioni pubblicate nel suo seguitissimo profilo Instagram, di cui lui si occupa in prima persona. La star canadese qualche ora fa è infatti intervenuta per rimproverare una sua fan, colpevole di avere affermato che "una persona che fuma canne è migliore di una che si ubriaca". In risposta a tale dichiarazione, Bieber è intevenuto precisando che sono entrambe cose sbagliate da fare. Qualche giorno fa, invece, il cantante si era espresso a favore dell'uguaglianza tra gli uomini, precisando di essere un sostenitore della lotta contro il razzismo in un lungo post pubblicato sempre nel suo seguitissimo profilo Instragram.

