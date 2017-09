LUCIO BATTISTI / '29 settembre', il 50° anniversario ricordato con la nuova raccolta 'Masters'

Lucio Battisti

Sono trascorsi 50 anni dalla pubblicazione di '29 settembre', una delle canzoni più famose di Lucio Battisti. Per l'occasione, nello stesso giorno cantato nella hit proposta in precedenza anche dalle Equipe 84, la Sony ha deciso di lanciare la raccolta di 60 brani del famoso cantautore in un cofanetto intitolato 'Masters': si tratta di una versione rimasterizzata direttamente dai nastri originali, utilizzando una frequenza quattro volte superiore a quella di un normale CD. Il nuovo album viene presentato in quattro diverse versioni ovvero cofanetto 4 cd più booklet 24 pagine, cofanetto deluxe 8 lp in pasta colorata più booklet 12 pagine; cofanetto versione triplo lp e sarà acquistabile presso i temporary store a partire da oggi 29 settembre.

Lucio Battisti, 'Masters' esce oggi 29 settembre

'Masters' presenta 60 degli indimenticabili brani di Lucio Battisti, amati da tre generazioni compresi anche i più giovani appassionati di musica. I quattro cofanetti saranno così suddivisi: nel primo sarà possibile ascoltare Un'avventura, 29 settembre, Balla Linda, Io vivrò senza te, Nel cuore, nell'anima, Acqua azzurra, acqua chiara, Fiori rosa, fiori di pesco, Il tempo di morire, Mi ritorni in mente, Emozioni, Dieci ragazze, Anna, 7 e 40, La collina dei ciliegi, Pensieri e parole, Il mio canto libero, Il nostro caro angelo. Il secondo disco, presenterà invece le seguenti hit: La luce dell'est, I giardini di marzo, Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi, Innocenti evasioni, E penso a te, La canzone del sole, Anche per te, Comunque bella, Le tre verità, Dio mio no, Anima latina, Due mondi, La canzone della terra, Ancora tu, Amarsi un pò. Per quanto riguarda il terzo disco, si potrà ascoltare: Una donna per amico, Nessun dolore, Si, viaggiare, Dove arriva quel cespuglio, Aver paura d'innamorarsi troppo, Il veliero, Neanche un minuto di "non amore", Ho un anno di più, Perchè no, Con il nastro rosa, Respirando, Perchè non sei una mela, Prendila così, Una giornata uggiosa. Non da meno, anche l'ultimo e quarto disco: E già, La sposa occidentale, Don giovanni, Equivoci amici, L'Apparenza, Scrivi il tuo nome, Le cose che pensano, A portata di mano, Così gli dei sarebbero, Hegel 11, La bellezza riunita, A Song to Feel Alive, Potrebbe essere sera, Cosa succederà alla ragazza.

