Smash Mouth / Steve Harwell sta male: ricoverato per una cardiomiopatia, annullati i concerti

Attimi di paura per gli Smash Mouth: cosa è accaduto alla band? Scopriamolo a seguire. Il frontman del famoso gruppo è stato ricoverato d'urgenza lo scorso giovedì. La notizia è stata diramata solo nelle scorse ore. Il gruppo quindi, aveva interrotto l'esibizione della stessa sera (al New Daisy Theater di Memphis) ed anche le successive tappe in Illinois e Ohio. Secondo le primissime fonti e indiscrezioni, pare che Steve Harwell abbia mostrato delle problematiche cardiache. Il musicista infatti, soffre di una malattia da un paio d'anni. Tra le difficoltà emerse, anche alcune problematiche respiratorie. Si apprende tramite Consequences of Sound che già negli ultimi tempi, proprio per queste problematiche di salute, era stato costretto ad interrompere svariate esibizioni dal vivo. Secondo quello che riferisce TMZ, il cantante avrebbe riscontrato le prime incertezze durante il sound check di giovedì sera. Prontamente, ha deciso di indagare sulla faccenda senza trascurarla e si è recato in ospedale, annullando l'esibizione. Secondo ciò che si legge sulla pagina di Facebook dell'artista, il concerto verrà programmato per una nuova data appena il cantante si riprenderà del tutto.

Smash Mouth, attimi di paura per la band: Steve Harwell sta male

In base a ciò che si ha diffuso il sito "Variety", Harwell soffrirebbe di una cardiomiopatia. Questa problematica di salute, compromette le capacità del cuore di pompare in maniera efficace e per questo motivo, il leader della band avrebbe iniziato a prendere dei farmaci per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute. Steve, durante la sua carriera, per colpa della patologia ha già avuto altri inconvenienti durante i live. Nell'agosto 2016 infatti, nel corso di un concerto dal vivo è collassato sul palcoscenico ed è stato costretto a lasciare l'evento trasportato in ambulanza. Proprio quest'anno, Smash Mouth festeggeranno i venti anni dal debutto dell'album "Fush Yu Mang". La band multi-platino, nel corso della carriera ha ricevuto una nomination ai Grammy per la canzone "All star", presente nel loro secondo album dal titolo "Astro Louge".

