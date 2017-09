THEGIORNALISTI / La band chiude il tour con ospite d'onore Jerry Calà

Thegiornalisti con Jerry Calà

I Thegiornalisti hanno chiuso il loro tour ''Completamente senza estate'' ieri sera all'Home Festival di Treviso. La grande novità è la presenza di Jerry Calà sul palcoscenico insieme a Tommaso Paradiso e a tutto il gruppo dei Thegiornalisti. Il noto attore di tante pellicole riguardanti l'estate e la voglia di svago ha cantato insieme alla band anche la canzone ''Riccione''. Inoltre è stato per lui possibile cantare anche il suo grande cavallo di battaglia ''Maracaibo'' che ha regalato emozione a tutti i presenti e dato spazio all'allegria di una sera di fine estate. Il pubblico è rimasto davvero in estasi e ha dimostrato ancora una volta di adorare questa band che sta guadagnando sempre più successo e stavolta si è avvalsa anche della presenza di un attore di grande spessore come Jerry Calà. Staremo a vedere se proprio quest'ultimo dirà la sua su questo splendido evento di cui è stato grande protagonista.

LA CARRIERA DELL'ATTORE

Jerry Calà era ieri presente al concerto dei Thegiornalisti. Il noto attore siciliano ha sempre dimostrato il suo amore per la musica anche durante la carriera nel mondo del cinema dove tutti ricordano il suo pezzo più noto ''Maracaibo''. In carriera insieme a I Gatti di violo Miracoli ha pubblicato ben sette album che hanno riscosso grande successo. Il debutto di Jerry Calà è arrivato nel 1968 in Calma ragazze, oggi mi sposo anche se non accreditato. Noto per i tanti film comici del passato come Al bar dello sport, Vado a vivere da solo, Yuppies I giovani di successo e molti altri ancora. Nonostante questo è stato protagonista anche come attore drammatico in due film e cioè Sposi di Pupi Avati e Diario di un vizio di Marco Ferrari. Proprio nel secondo ha dimostrato di avere uno spessore che qualcuno in passato aveva sottovalutato.

