EMMA MARRONE/ La cantante è dimagrita troppo in poche settimane? I dubbi dei fan

Sono passate solo poche settimane dalla foto pubblicata dal settimanale Chi nella quale Emma Marrone appariva decisamente ingrassata nel corso dell'estate 2017. Lo stesso amico Giuliano Sangiorgi aveva faticato a nascondere la sua sorpresa per il pancino sospetto, che a detta di qualcuno avrebbe persino nascosto una gravidanza inattesa. A pochi giorni di distanza da tali scatti, la Brown aveva dichiarato in alcune Instagram Stories il suo desiderio di mettersi a dieta, passando ad un'alimentazione più sana di quella da lei seguita negli ultimi tempi. E sembra proprio che questo suo percorso abbia cominciato a dare i suoi frutti: a confermarlo arrivano le recenti foto scattata in occasione della partecipazione al Festival del Cinema di Venezia durante il quale la cantante ha sfilato sul red carpet con un abito nero a fiori verdi. A differenza di quando evidenziato in passato il fisico della Marrone appare ben più asciutto, tanto che qualcuno ha espresso il suo eccesso di zelo durante la dieta.

Emma Marrone, news: la cantante torna in studio dopo la pausa veneziana

La trasferta di Emma Marrone a Venezia è durata solo qualche giorno ed è stata per lei molto positiva. Su Instagram, infatti, la cantante ha ringraziato i fan per l'accoglienza e i complimenti della città lagunare (clicca qui per vedere la foto) e successivamente ha precisato che è giunto il momento di tornare in studio. Ha infatti precisato: "Arrivederci Venezia e grazie dell'accoglienza calorosa.. #siritornaallavoro #newalbum #scendodaitacchi #michiudoinstudio". Se ancora qualcuno avesse dei dubbi, è arrivata nuovamente la conferma riguardante il suo progetto musicale che dovrebbe essere in uscita nei primi mesi del 2017. L'attesa dei fan è molto alta: dopo due lunghi anni di assenza di qualsiasi canzone inedita (ad esclusione del featuring con Alvaro Soler in Libre), arriverà anche per lei l'ora della verità?

