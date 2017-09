JUSTIN BIEBER/ News: la donazione del cantante per le vittime dell'uragano Harvey

Justin Bieber

Justin Bieber ha raggiunto un nuovo incredibile traguardo alcuni giorni fa, riuscendo a conquistare i 100 milioni di followers su Twitter. Per il momento è lui l'uomo più seguito al mondo e tallona di 'soli' tre milioni Katy Perry che di followers attualmente ne ha 103 milioni. Per arrivare a questa cifra di tutto rispetto, l'idolo delle teenagers ha mantenuto una presenza costante nei social network, anche se predilige le pubblicazioni quotidiane su Instagram. Ma per chi non fosse sazio di buone notizie, arrivano anche gli ottimi dati relativi all'interesse del pubblico per la sua nuova hit Friends, in collaborazione con Bloodpop. A due settimane dalla sua uscita il lyric video ha raggiunto e superato i 10 milioni di views su Youtube, entrando prepotentemente anche nella Billboard Hot 100, la più autorevole classifica americana guidata attualmente proprio da Bieber e Luis Fonsi con la versione remix di Despacito.

Justin Bieber, news: la beneficenza per il disastro di Houston

Justin Bieber non è più il bad boy di un tempo: non lo conferma soltanto l'assenza di colpi di testa, che in passato caratterizzavano molte uscite pubbliche del cantante. L'attenzione per la beneficenza è diventata evidente negli ultimi mesi: prima è stata la volta della percentuale del suo tour mondiale donata ad una associazione benefica, mentre è di qualche ora fa la notizia dei 25.000 messi a disposizione della Croce Rossa per gli abitanti di Houston messi duramente alla prova dai recenti disastri atmosferici. In un video pubblicato nel suo profilo Instagram, infatti, Bieber ha precisato di essere rimasto profondamente toccato dalle terribili conseguenze dell'uragano Harvey: "Sto guardando queste foto del disastro e sono così dispiaciuto per tutte le famiglie che hanno perso la loro casa e per le persone che hanno perso la vita. Accetto la Kevin Hart Challenge e dono 25.000 dollari all'associazione Redcross e...vi voglio bene, Houston. Voi siete fantastici, siete forti, mi dispiace tanto per quello che è successo!!'.

