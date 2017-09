Liam Payne e Cheryl Cole si sposano / Secondo figlio in arrivo per il cantante degli One Direction?

Liam Payne e Cheryl Cole

Liam Payne e Cheryl Cole si sposano. Il cantante inglese, innamoratissimo della compagna, sarebbe pronto a convolare a nozze nonostante la giovane età. 24 anni, papà di Bear Payne, nato lo scorso marzo e frutto del suo amore con la collega Cheryl Cole, Liam Payne avrebbe intenzione di sposare presto la fidanzata e di allargare la famiglia. “Bear è la mia creazione migliore e sicuramente sono intenzionato a ripetere l’esperienza. Ma non so bene quando” – ha dichiarato in una recente intervista rilasciata ai microfoni del The Sun. Innamorato perdutamente del suo primogenito, Liam Payne sogna di avere presto un secondo figlio. Due, infatti, sarebbe il numero perfetto per il cantante inglese che è concentratissimo sulla sua vita privata. L’amore con Cheryl, infatti, procede a gonfie vele e, anche se non subito, la coppia potrebbe annunciare le nozze entro un paio d’anni. Dopo la pausa degli One Direction che potrebbero anche non tornare come gruppo, dunque, Liam Payne si gode la sua famiglia e la sua nuova carriera.

LA CARRIERA DELLA COPPIA

Procede a gonfie vele, dunque, la vita di Liam Payne che, pur essendo giovanissimo, può già considerarsi soddisfatto dei successi raggiunti. Dopo aver conquistato il successo mondiale con gli One Direction, dopo il ritiro dalla scene del gruppo, ha pubblicato il suo primo album da solista. Liam Payne ha firmato un contratto con l'etichetta discografica Capitol Records con la quale ha pubblicato il singolo di debutto Strip That Down uscito lo scorso maggio. Anche la fidanzata Cheryl Cole è concentratissima sulla sua carriera e, ad oggi, si sta ancora riprendendo dalla nascita del primo figlio. Liam e Chery, dunque, si godono il loro bambino senza trascurare le rispettive carriere. Le nozze, dunque, almeno per il momento, dovranno aspettare. La coppia pronuncerà il fatidico sì nel 2019?

