Lil Wayne in ospedale / Ricoverato d'urgenza per un attacco epilettico: annullato concerto a Las Vegas

Lil Wayne (Instagram)

Momenti di panico per Lil Wayne. Il noto rapper e produttore discografico americano, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Chicago dopo essere stato ritrovato privo di sensi nella sua camera in un hotel. A riferirlo è TMZ, che ha ricostruito il tutto svelando che Lil Wayne stava soggiornando presso l'hotel Westin Michigan Avenue, nella Wind City e da qui, colto dal malore, sarebbe stato portato d'urgenza presso l'ospedale Northwestern Memorial. Non è però la prima volta che il rappere 34enne è colto da attacchi epilettici: sono anni infatti che Wayne combatte contro la malattia che già in passato lo ha portato a cancellare alcuni concerti, così come è accaduto anche questa volta con quello di Las Vegas (è accaduro lo scorso anno proprio con la stessa tappa).

RICOVERATO D'URGENZA IL RAPPER LIL WAYNE

Dwayne Michael Carter Jr, vero nome del rapper, nel 2013, aveva svelato i dettagli di questa malattia: "La cattiva notizia è che soffro di epilessia, e sono soggetto a vere e proprie crisi. Insomma questo non è il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto o settimo attacco, anzi ho avuto un bel po' di crisi, semplicemente prima di oggi nessuno ne aveva mai avuto notizia. - ha sceltao il noto rapper alcuni anni fa - Questa volta, però, è stato veramente brutto perché ne ho avute tre di fila e alla terza il battito cardiaco è crollato del 30%. Insomma, avrei potuto morire ecco perché la situazione s'è fatta così seria. Le ragioni di quest'attacco è stato semplicemente una questione di stress, nient'altro, a causa di un carico troppo alto di lavoro" ha raccontato.

