Riparte il "Made in Italy Tour Palazzetti 2017" di Ligabue/ Rimini, orari, scaletta e info (4 settembre)

Concerto Luciano Ligabue

L'attesa è stata lunga per i fan di Luciano Ligabue che questa sera potranno finalmente riunirsi davanti al loro idolo per il suo 'Made in Italy tour 2017'. I concerti avrebbero dovuto andare in onda la scorsa primavera ma a malincuore il rocker di Correggio aveva dovuto annunciare l'interruzione degli stessi, a causa di un problema di salute poi risolto. L'operazione alle corde vocali alla quale si è sottoposto è andata per il meglio e questa sera il Liga potrà finalmente esibirsi all'RDS Stadium di Rimini per la prima tappa del tour che si concluderà a Cagliari il prossimo 4 novembre. Dopo un'estate nella quale si è completamente concentrato sul set del nuovo film 'Made in Italy, che vedrà tra gli altri la partecipazione di Stefano Accorsi, questa sera migliaia di fan potranno assistere al concerto che avrà inizio alle ore 21:00 nella location di Piazzale Pasolini.

LUCIANO LIGABUE A RIMINI: LA SCALETTA

La scaletta del concerto di Rimini di Luciano Ligabue è ancora top secret, ma sembra probabile che il cantante di 'Certe notti' possa rifarsi al programma della prima parte del tour, poi interrotto a causa del problema alle corde vocali. In tale circostanza lo spettacolo era diviso in due parti: la prima completamente dedicata all'album 'Made in Italy' che dà in nome al tour, e la seconda invece caratterizzata dai più grandi successi, amatissimi dal pubblico. Sembra dunque plausibile aspettarsi un programma simile a quanto segue: La vita facile, Mi chiamano tutti Riko, È venerdì, non mi rompete i coglioni, Vittime e complici, Meno male, G come giungla, Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me,) L’occhio del ciclone, Quasi uscito, Dottoressa, I miei 15 minuti, Apperò, Made in Italy, Un’altra realtà. Marlon Brando è sempre lui, Questa è la mia vita, Ho messo via, Il meglio deve ancora venire, L’amore conta, I ragazzi sono in giro, Non è tempo per noi, Lambrusco e popcorn, Piccola stella senza cielo, Balliamo sul mondo, Tra palco e realtà, Certe notti, Urlando contro il cielo.

