CADUTA JAMES HETFIELD / Video, Metallica: fragoroso capitombolo del leader del gruppo americano

Caduta James Hetfield, Metallica - Youtube

Nessun problema per James Hatfield dei Metallica dopo la caduta di ieri durante il concerto allo Ziggo Dome dei Amsterdam in Olanda. Il leader del gruppo americano infatti non ha riportato infortuni fisici e alla fine si è fatto solo una fragorosa risata anche perché il video dell'incidente è diventato presto virale. Ricordiamo che i Metallica a febbraio saranno in Italia per tre date che sono davvero molto attese da tutti. Il dieci febbraio saranno al Pala Alpitour di Torino mentre il dodici e il quattordici saranno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Questo gruppo nato a Los Angeles nel 1981 è molto amato dal pubblico italiano. In carriera i Metallica hanno pubblicato diciassette album di cui undici studio, cinque live e uno che è una colonna sonora. Staremo a vedere se nelle prossime tappe del loro tour sarà proprio James Hetfield a ricordare questo piccolo e curioso incidente che di certo non si vede tutti i giorni e su cui si scherza perché ovviamente l'artista non si è fatto nulla.

CADUTA JAMES HETFIELD, VIDEO: FRAGOROSO CAPITOMBOLO DEL LEADER DEI METALLICA

Nel concerto dei Metallica di ieri che si è tenuto ad Amsterdam in Olanda allo Ziggo Dome c'è stato un piccolo incidente per il leader del gruppo James Hetfield. Il gruppo stava eseguendo la canzone ''Now that we're dead'' quando il frontman indietreggiando non si è accorto di una buca presente sul palcoscenico e vie è caduto dentro. Il resto della band, sorpresa dalla situazione, ha continuato a suonare e due roadies hanno aiutato James Hatfield a risalire sul palcoscenico. Questi ha voluto rassicurare tutti i presenti con un semplice ma efficace: "Tutto ok, sto bene". Ha poi però sottolineato in maniera ironica che meno bene andava per il suo ego, chiaramente scherzava riferendosi alla brutta figura appena fatta. La cosa importante era però sicuramente non aver avuto dei problemi fisici durante una caduta che poteva sicuramente crearli più di un problema, anche se non sappiamo quanto profonda fosse questa buca. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CADUTA DI JAMES HETFIELD

© Riproduzione Riservata.