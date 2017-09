FEDEZ/ Nuovo lavoro in arrivo? Il rapper torna in studio

Fedez

Fedez torna in studio e i fans sognano la pubblicazione di un nuovo singolo. Dopo i grandissimi successi ottenuti in coppia con J-Az, Fedez ha già annunciato il ritorno alla carriera da solista anche se, per un nuovo album, sarà necessario aspettare un po’. Tuttavia, nelle scorse ore, il rapper su Instagram Stories ha pubblicato una serie di filmati girati in studio di registrazione. Tanto è bastato per scatenare i fans che sui social hanno cominciato ad inondare di domande il rapper su un suo immediato ritorno. Gli ultimi anni, per il rapper milanese, sono stati molto intensi. L’esperimento del duetto con J-Ax si è trasformato in una realtà di successo che ha spinto i due a ripetere l’operazione e a girare l’italia con un tour che sta facendo registrare il tutto esaurito in ogni tappa. A breve, però, Fedez e J-Ax si separeranno per un po’ per tornare a fare musica ognuno per conto proprio. Il video in cui Fedez è in studio di registrazione ha così letteralmente scatenato l’ansia dei fans. Il rapper sta forse preparando una sorpresa?

IL RAPPER PRESTO PAPA’?

Oltre al ritorno in studio, una delle importanti novità della vita di Fedez potrebbe essere la sua presunta paternità. Il pancino leggermente pronunciato che Chiara Ferragni ha sfoggiato sul red carpet del Festival di Venezia indossando un abito molto aderente continua a far rumore nonostante la fashion blogger abbia già mostrato sui social il ventre super piatto. Fedez, però, ha allarmato nuovamente i fans pubblicando una foto insieme alla fidanzata scrivendo le seguenti parole: “Family first”. Il mistero sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni resta anche se sembra che il pancino pronunciato sia stato solo il risultato di un abito troppo aderente. Per il momento, dunque, la cicogna non arriverà. Fedez e Chiara Ferragni sono super concentrati sulle rispettive carriere al punto che anche la data della nozze non è stata ancora fissata.

© Riproduzione Riservata.