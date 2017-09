ISLAM ROCK/ Video, tre ragazzine indonesiane sfidano gli stereotipi dei musulmani

Le Voice of Baceprot

Da sempre musica rock significa ribellione al sistema. Da quando Elvis liberò milioni di americani dal moralismo bacchettone di una nazione che teneva i giovani segregati a casa e impediva che afroamericani e ragazzi bianchi ballassero insieme, all'Unione Sovietica che proibiva i dischi dei Beatles e i capelli lunghi. Il dissidente cecoslovacco Vaclav Havel si ispirò ai Velvet Underground di Lou Reed per la sua rivoluzione di velluto (appunto, velvet). La musica rock fa paura al potere perché dice la verità, è una storia valida ancor oggi. Che quanto avvenuto in Russia o a Praga possa avvenire anche nei paesi islamici è però già più difficile. Non si tratta di confiscare qualche disco nei mercatini privati, nei paesi islamici qualunque cosa vada contro l'ortodossia religiosa significa carcere, frustate, anche pena di morte. Ma esiste un rock islamico suonato di nascosto nelle cantine, anche in paesi come l'Iran. Tre ragazzine indonesiane invece stanno tentando l'impensabile, visto il ruolo della donna inesistente secondo la religione islamica: hanno formato un gruppo rock che si ispira nientemeno che ai durissimi (e contestatori) Rage Against the Machine e ai paurosi Slipknot, ispirate dalla loro insegnante di musica.

IL SUCCESSO DELLE "VOICE OF BACEPROT"

Si chiamano Voice of Baceprot, voce del rumore, hanno tra i 15 e i 17 anni e adorano la musica heavy metal. Ovviamente non possono rinunciare ai segni esteriori dell'islam, il velo sul capo e il corpo coperto fino alle mani, ma dopo un inizio negli scantinati sono finite anche alla televisione nazionale, forse perché il presidente dell'Indonesia (il paese con il maggior numero di musulmani al mondo e in cui in alcuni stati si applica la sharia) è anche lui un fan dell'heavy metal. Gioca per loro anche il fatto che in molti paesi musulmani dedicarsi alla musica è considerato un modo creativo per evitare vizi come la droga e il sesso pre matrimoniale. Ovviamente hanno ricevuto minacce e deplorazione da molti imam. In fin dei conti la versione dell'heavy metal delle ragazzine è innocua, evita tutti gli stereotipi del genere, parla di ambientalismo anche se comunque è un invito alle donne a cercare un po' di indipendenza. Fanno solo un gran rumore e si divertono, di rivoluzionario c'è ben poco come spiega una di loro: "Possiamo suonare questa musica e proteggere la nostra morale. Islam e heavy metal possono incontrarsi, il metal è solo un genere musicale, il problema è che è spesso associato con cose cattive, ma può non essere così". D'altro canto in America esiste il christian rock, band che suonano anch'esse l'heavy metal, i musicisti sono coperti di tatuaggi e hanno i capelli lunghi ma cantano le lodi al Signore. Dunque perché non anche l'islam rock? Tanto questa musica ha smesso di essere trasgressiva e rivoluzionaria da decenni.





