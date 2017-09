LADY GAGA ANNULLA IL CONCERTO DI MONTREAL/ Pizza gratis e autografi per i fan delusi

Lady Gaga

Lady Gaga ha dato ieri un brutto dispiacere ai suoi fan sopraggiunti a Montreal per assistere ad un nuovo suo concerto. Purtroppo la Germanotta non stava bene e ha dovuto dare loro un brutto dispiacere: qualche giorno prima aveva cantato sotto la pioggia, facendo poca attenzione alla sua salute ma la febbre non fa sconti e questa volta sono stati i nuovi fan canadesi a scoprire la cancellazione a poche ore dall'evento tanto atteso. Ma Lady Gaga non si è fatta cogliere impreparata neanche questa volta, preparando una bella sorpresa a tutti colori che sono giunti sotto il suo hotel per accertarsi delle sue condizioni e sperare di vedere il loro idolo, anche solo da lontano.

Lady Gaga regala la pizza ai fan delusi

La notizia è stata resa nota da Lady Gaga nel suo profilo Twitter, dove ha scritto: "I'm sending free to any monsters outside my hotel The William Gray Montréal. I love u so much & I'm so sorry u are the most loyal fans". In pochi minuti sono stati molte le persone accorse nel luogo indicato dalla cantante, che ha continuato a twittare con loro a distanza, pubblicando le foto di coloro che si sono divertiti mangiando pizza e recuperando il tanto desiderato autografo della pop star. Lei stessa si è detta sorpresa di vedere così tanta gente: "I wonder how many people will be outside the hotel since she tweeted the name". I fan hanno cantato sotto la finestra del loro idolo e hanno ottenuto da lei la promessa che desideravano: non appena le sue condizioni di salute miglioreranno, Lady Gaga si esibirà nella città canadese come previsto inizialmente. Comunque sia, la popolarità della pop star di fama mondiale è riuscita ad uscirne persino rafforzata da questa brutta avventura nella quale ha dimostrato di essere attenta all'affetto dei fan nei suoi confronti.

