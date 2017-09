Taylor Swift / La cantante sorprende tutti: arriva il nuovo singolo "Ready for It"

Taylor Swift

Taylor Swift spiazza tutti. A pochi giorni dalla pubblicazione del singolo “Look What You Made Me Do” tratto dal nuovo album “Reputation” che uscirà il 10 novembre, la cantante che sta scalando le classifiche di tutto il mondo con il suo nuovo lavoro ha deciso di fare un regalo ai fans lanciando il secondo singolo. S’intitola “Ready for It” la nuova canzone estratta dal nuovo album con cui Taylor Swift si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpe. Se, infatti, Look What You Made Me Do è un monito contro i suoi nemici dopo anni in cui è rimasta in silenzio preferendo non replicare alle cattiverie gratuite, “Ready for It” è una canzone d’amore e avrebbe come destinatario uno dei vari fidanzati famosi della bellissima Taylor. Secondo quanto si legge sul sito GingerGeneration.it, sono due i presunti fortunati a cui sarebbe dedicata la canzone. Ready for it potrebbe essere dedicata a Joe Alwyn, il nuovo fidanzato che le sta facendo vivere per la prima volta una storia d’amore serena e tranquilla e Harry Styles a cui la Swift ha anche dedicato le canzoni dell’album 1989. La nuova canzone, dunque, sarà davvero dedicata a qualcuno?

DAMIGELLA ALLE NOZZE DI UN’AMICA

Il successo di Taylor Swift non conosce pause. Ogni singolo è un successo planetario confermando come la Swift sia ormai diventata una realtà della musica internazionale. Nonostante i numerosi impegni professionali, nelle scorse ore, la cantante ha messo da parte il lavoro per fare la damigella al matrimonio di una cara amica. Taylor infatti non ha voluto perdersi le nozze della sua cara amica Abigail a cui ha partecipato, in qualità di damigella, in tutto il suo splendore. L’artista ha sfoggiato un abito in chiffon di seta vinaccia, rossetto rossa e capelli biondi sciolti e un po’ ondulati. Un look semplice che ha reso ancora più bella la Swift che, oltre ad essere una delle cantanti più amate e anche una delle donne più belle del mondo. Taylor non ha voluto osare e, soprattutto, non ha voluto rubare la scena alla sposa. La scelta della Swift è stata promossa a pieni voti dai fans.

