James Hetfield/ Video, Metallica: il frontman cade nella botola durante un concerto ad Amsterdam

Metallica

Chi fa questi scherzi? Era una puntata di Caduta libera, il quiz televisivo di Jerry Scotti dove sotto al concorrente che sbaglia si apre una botola precipitandolo di sotto? No, era un concerto rock, uno delle migliaia che i Metallica, la più famosa band di heavy metal, stava tenendo ieri sera ad Amsterdam. E dire che il gruppo usa il palcoscenico più semplice possibile, una piattaforma in mezzo alle arene in modo che il pubblico ovunque si trovi abbia una visuale completa, senza trucchi e trovate scenografiche colossali come va di moda oggi. Ciò nonostante, mentre stavano suonando Now that we are death, il cantante, chitarrista e leader del gruppo James Hetfield è precipitato in una botola lasciata aperta sul palco. James è caduto fortunatamente in piedi e da dentro la botola non ha perso una battuta continuando il suo assolo di chitarra. Poi alla fine del brano ci ha scherzato sopra: "State tutti bene? Io sto bene, il mio ego un po' meno". Il problema è: chi lascia botole aperte sul palco dei Metallica?





