NICK JONAS/ Hackerato il profilo del cantante? Alcune sue foto intime finiscono online

Nick Jonas hackerato come Selena Gomez?

Un altro famoso cantante americano potrebbe essere finito nel mirino di un hacker. Sono trascorsi solo pochi giorni dalla brutta sorpresa di Selena Gomez che si è vista pubblicare su Instagram uno scatto senza veli di Justin Bieber (poi prontamente rimosso) e questa volta la stessa sorte potrebbe essere toccata al collega Nick Jonas. Il condizionale è d'obbligo in quanto in questo caso il profilo della pop star non è stato violato come accaduto per Selena. Le foto del cantante sono invece state pubblicate qualche giorno fa su Twitter e successivamente riportate su alcune pagine web d'oltreoceano tra le quali il sito ufficiale di Andrew Christian e da CocktailandCocktail.

Le foto hackerate sono davvero di Nick Jonas?

Negli scatti in questione appare una persona in atteggiamenti intimi, molto simile al cantante dei Jonas Brothers. La certezza comunque non può essere data, come riportato dai numerosi commenti dei fan in merito ad una vicenda che per molti di loro si trova quasi ai limiti del ridicolo. Nulla infatti ricondurrebbe a Nick Jonas, ad eccezione di piccoli dettagli assolutamente privi di fondamento. Per il momento, la pop star ha evitato qualsiasi dichiarazione riguardo questa possibile violazione della sua privacy: nessuna conferma o, ben più probabile, smentita è arrivata da lui, dal suo entourage o dai suoi avvocati. Sta di fatto che i super vip americani faranno bene a restare in guardia prendendo maggiori accorgimenti nei propri social network: gli hacker negli ultimi tempi sono in gran fermento, chi sarà il prossimo preso di mira?

