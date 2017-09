U2/ Video, il nuovo singolo "You're the best thing about me". Bono andrà da Fazio?

U2

E' disponibile da oggi il nuovo singolo degli U2, che anticipa il disco di prossima uscita. C'è anche l'apposito video ufficiale, che vede Bono e compagni esibirsi in un piccolo club davanti a spettatori entusiasti, tutto rigorosamente in bianco e nero e che comunica una grande forza esplosiva musicale. Una seconda versione video ha invece da poco sostituito questa sul canale ufficiale degli U2 e mostra solo le liriche del brano. Peccato che la canzone non sia altrettanto "esplosiva", in linea con quanto la band fa ormai da anni, un brano rock grintoso ma scontato e banale, senza i sussulti melodici e l'originalità di quello che è stato uno dei gruppi più innovativi e originali della storia del rock. Ormai gli U2 potrebbero essere chiunque. Anche il testo è una banale canzone d'amore in cui il protagonista si interroga sul perché sta lasciando la sua ragazza. Songs of experience, il nuovo disco, uscirà secondo indiscrezioni il 1 dicembre ed è il seguito ideale del loro ultimo lavoro, Songs of innocence del 2013. Secondo indiscrezioni gli U2 dovrebbero partecipare al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, nella puntata del 24 settembre.





