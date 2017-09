Caparezza / Video, Prisoner 709 è il nuovo singolo: l’album in uscita il 15 settembre

Caparezza

Caparezza è tornato con un nuovo singolo dal sapore rock. S’intitola “Prisoner 709” ed è il primo estratto del nuovo album dell’artista pugliese che sarà pubblicato il prossimo 15 settembre. Il rapper di Molfetta, con il nuovo lavoro sembra voler dare una svolta alla sua carriera. Il nuovo album avrà un sond più rock rispetto ai precedenti ed è uno dei più attesi dell’autunno della musica italiana. “Prisoner 709” è stato lanciato con un videoclip in cui Caparezza veste i panni di un carcerato all’interno di una prigione distopica. Il videoclip è stato girato negli studi Mix L.A. in compagnia del produttore Chris Lord-alge. Nel nuovo album che sarà il settimo, il rapper pugliese sembra influenzato dalla tecnologia che, ormai, ha invaso le nostre vite. Il nuovo album sarà composto da 16 tracce in cui Michele Salvemini tira fuori tutta la sua grinta con cui ha conquistato la scena musicale negli ultimi anni.

IL TESTO DELLA CANZONE

Nel buio di una galera dalle barre chiuse non immaginiamo la catena ma le piume. Passano le guardie tra file di facce mute, ci mordiamo lingue come capesante crude. Scordati qui, sullo scaffale di un porta CD, che delusione, la casa di reclusione, pressati fino alla nausea, alla repulsione, chiamami “Opera” che mi danno la prigione, niente premio Nobel, segui la mia traccia, feromone, 709. Io sono il disco non chi lo canta, sto in una gabbia e mi avvilisco, il futuro sopprime colui che negli occhi lo guarda, è un basilisco. Qua tutto cambia, prima tra i santi dopo sei l’anticristo, ho un buco in pancia, qua non si mangia, neanche gli avanzi, visto? Prigioniero come fu mio padre nel braccio del 1210, 33 giri nell’atrio, viaggi psicotici, sfregi. Portava un solco dentro che io non avrò mai, ho solo un numero sul petto: 709! Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai) Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai) dal fine dell’hi-fi alla fine pena mai. Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai). Sulla targhetta l’agente legge la cifra: “709” Il contatore o la muerte! É legge della cifra. Oggi che la rete è l’unica, io giro con amo e lenza ma la gente ascolta la musica, non ascolta la coerenza e sono mariuolo avido tra tanti ladri d’oro platino e diamanti, io mi immolo perché ho davanti il mio ruolo che mi inchioda, rabbi, e non sono più di moda, Calvin, sul mio conto slogan blandi, chiudi un occhio quindi gioca a dardi con il mio di volto non di Giovanardi. Io copia fisica, in custodia cautelare rigida o digipack. Chi mi vuole far visita, digita. Ho meno spazio che in una classifica minicar. Sulle mie note qualcuno ci sniffa strisce di chimica. Musica pericolosa per finta: strisce di Kriminal. Ho un titolo di studio stampato su copertina ma non mi prende nessuno qua non è più come prima. Cerco me stesso quindi un supporto che ormai nessuno può darmi, puoi contarci, 709! Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai) Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai) dal fine dell’hi-fi alla fine pena mai. Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai). Dal fine dell’hi-fi alla fine pena mai, hai la fine penna e il mic quindi fila, impenna, vai! E allora sto tra detenuti non da me temuti, voglia di elevare i contenuti, scale che non si permette Muti, Prevedo futuro, Baba Vanga. Decedo sicuro, pala, vanga. Porto nelle vene tanta rabbia. Non so contenere la valanga. Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai) Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai) dal fine dell’hi-fi alla fine pena mai. Seven (seven o nine), o nine (quiete non hai).

© Riproduzione Riservata.