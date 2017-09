JUSTIN BIEBER/ News: è lui lo scapolo d'oro della musica, nessun nuovo amore in vista? (oggi, 6 settembre)

Justin Bieber (Instagram)

Justin Bieber in passato ha abituato i suoi milioni di fan ad una lunga serie di colpi di testa, grandi amori o criticatissimi flirt. Eppure da mesi il cantante canadese sembra essere avvolto nel più completo mistero dal punto di vista sentimentale. Ad esclusione di qualche recente foto in compagnia di un'amica e del gossip relativo ad un contatto con una personal trainer che lo ha palesemente rifiutato, per il cantante canadese nessun amore appare all'orizzonte. I paparazzi lo tengono costantemente sotto controllo, scattando ripetutamente foto durante i suoi movimenti a Los Angeles, ma nulla di comprottente (almeno fino ad oggi) è stato provato. Le agguerritissime beliebers possono dunque continuare a sorridere: il loro idolo è ancora libero sentimentalmente e continua a rappresentare il vero scapolo d'oro del mondo della musica. Anche se le insinuazioni relative ad un suo nuovo interesse continuano a diffondersi sul web.

Carl Lentz e Justin Bieber: amicizia o amore?

Carl Lentz è una costante nella vita di Justin Bieber: il fatto non è una sorpresa tra i fan dell'artista che hanno visto in varie occasioni il Pastore della Hillsong Church al fianco del loro idolo, accompagnandolo anche in diverse tappe del suo World Purpose Tour (concluso, non senza polemiche, prima del tempo). La coppia qualche settimana fa è stata sorpresa insieme in piscina in atteggiamenti che hanno fatto nascere a qualcuno il sospetto di un vero e proprio flirt, ma la notizia non è stata confermata né da ulteriori immagini inconfutabili né tanto meno da dichiarazioni di entrambi. Che sia amore o amicizia, sta di fatto che il nuovo carattere di Justin Bieber, ben più sereno e felice di un tempo, debba essere ricondotto proprio alla vicinanza alla religione. Carl Lentz è una delle poche persone ad essere sempre al suo fianco e spesso è presente anche Laura, la moglie del Pastore (a sua volta Ministro della Hillsong Church) dal quale ha avuto tre figli.

