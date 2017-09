ZAYN MALYK / Video, Marc Webb dirige l’ex One Direction in "Dusk Till Dawn”

Zayn Malik

Zayn Malik torna a scalare le classifiche mondiali con il singolo “Duck till Dawn”. La canzone conferma l’ottima strada intrapresa dall’ex cantante degli One Direction che, da solo, sta dimostrando tutto il suo talento. Duck Till Dawn si preannuncia un grande successo soprattutto per il videoclip per il quale Zayn Malik ha scelto di affidarsi ad un regista di successo come Marc Webb che, nella sua carriera, ha diretto 500 giorni insieme, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro. Nel videoclip del nuovo singolo, Zayn Malik, completamente rasato e senza il suo famoso ciuffo, interpreta un uomo misterioso in possesso di una misteriosa valigia. L’uomo deve fuggire da un gruppo di agenti sospettosi che sono sulle sue tracce. Marc Weeb è così riuscito a trasformare un semplice videoclip musicale in un cortometraggio d’azione trasformando il cantante anglo-pakistano in un vero attore. Il risultato sta piacendo molto ai fans al punto che il video, dopo poche ore dalla pubblicazione, ha già superato 500mila visualizzazioni.

MOMENTO MAGICO PER IL CANTANTE

Zayn Malik sta vivendo un momento magico sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Dopo la decisione di lasciare gli One Direction, i fans temevano un clamoroso flop del cantante nelle vesti di solista e, invece, Malik sta portando a casa un successo dopo l’altro. Il suo nuovo singolo Duck till Dawn rappresenta un’ulteriore crescita musicale e si preannuncia un successo clamoroso. Anche la vita privata procede a gonfie vele. La sua storia con la super modella Gigi Hadid non conosce pause. Il cantante è stato ormai accolto anche dalla famiglia della sua splendida fidanzata al punto che la madre di Gigi ha dichiarato di considerarlo a tutti gli effetti un membro della famiglia. Zayn, dunque, si gode il suo momento di gloria. Oltre al successo, l’amore è al top e chissà che, presto, non decida di compiere un passo importante con la sua dolce metà.

