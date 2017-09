CONCERTO LIGABUE/ Forum di Assago, Milano la scaletta: doppia tappa per il rocker, i divieti (8-9 settembre)

Luciano Ligabue

Luciano Ligabue è tornato più in forma che mai per fare impazzire i fan. Con la prima data a Rimini, il rocker italiano ha riaperto le danze dello strepitoso "Made in Italy Tour 2017". Oggi, venerdì 8 settembre e domani (sabato 9), il capoluogo milanese sarà letteralmente infiammato dalla sua musica, al Mediolanum Forum di Assago. Dopo la delicatissima operazione alle corde vocali, il Liga è tornato in pista più in forma che mai, pronto a condividere con gli estimatori musica ma anche cinema. Il live di Milano all’Assago Forum l’8 e 9 settembre 2017, rappresentavano due delle date alle quali l'artista di Correggio teneva maggiormente. Durante l'evento musicale, Ligabue presenterà in anteprima, anche qualche immagine di "Made in Italy", il film che porta il titolo del suo ultimo album. Insomma, senza pensarci troppo, questo per i fan si presenta già come un evento da non perdere assolutamente. Il live tour del rocker è ripartito dalla data zero in quel di Rimini e, oltre all'emozione, c'è stato spazio anche per una scaletta ricchissima di canzoni e pezzi storici. Probabilmente, anche a Milano si replicherà, con qualche piccola modifica e delle sorprese che di certo, non verranno sviscerate adesso.

Ligabue, concerto al Forum di Assago: scaletta e divieti

Eccovi, di seguito, la potenziale scaletta di Luciano Ligabue per il concerto di Milano di stasera (8 settembre) e domani (9 settembre). Al Mediolanum Forum di Assago, l'artista di Correggio potrebbe suonare: La vita facile, Mi chiamano tutti Riko, È venerdì, non mi rompete i coglioni, Ho messo via, L’odore del sesso, Happy hour, Ho fatto in tempo ad avere un futuro, G come giungla, Quella che non sei, I ragazzi sono in giro, Sogni di rock’nroll, A modo tuo, Ho perso le parole, Piccola stella senza cielo, Questa è la mia vita, Made in Italy, Un’altra realtà, Il meglio deve ancora venire, Non è tempo per noi, Lambrusco & pop corn, Balliamo sul mondo, Tra palco e realtà, Certe notti e Urlando contro il cielo. Per quanto riguarda i divieti, come ben sapete in questo ultimo periodo, le misure di sicurezza sono veramente molto alte. Ecco perché, dopo il devastante attentato a Manchester, le forze dell'ordine sparse per gli ingressi, controlleranno i maniera molto approfondita tutto il pubblico, per regalare lo spettacolo migliore. Allo Stadio non si potranno portare: Valige, trolley, borse e zaini grandi, bombolette spray, compresi deodoranti o antizanzare, trombette da stadio armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, coltelli, oggetti da punta o da taglio, catene, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, animali, bastoni per i selfie, ombrelli, aste, strumenti musicali, penne, puntatori laser, droni, biciclette e tende.

