JUSTIN BIEBER/ News: la pop star tra i protagonisti dell'iniziativa benefica 'Hand in Hand 2017'

Justin Bieber

Il mondo della musica e dello spettacolo americano scende in campo per raccogliere fondi in aiuto delle popolazioni fortemente provate dagli uragani Harvey e Irma. Anche Justin Bieber per l'occasione si unirà agli illustri colleghi che il prossimo 12 settembre daranno il loro contributo in una lunga maratona televisiva, organizzata in tempi stretti e in onda nelle principali emittenti nazionali. L'evento è stato chiamato 'Hand in Hand' e potrà contare su varie performances da Los Angeles, New York e Nashville. Nata per aiutare le vittime dell'uragano Harvey, questa importante gara di beneficienza è stata poi allargata anche per l'altra tragedia, che nel corso delle prossime ore irromperà anche a Miami Beach e in altre località della costa orientale degli Stati Uniti. Tanti i vip che hanno deciso di partecipare all'iniziativa, siano essi star della musica, ma anche attori, presentatori o produttori televisivi. La lista è continuo divenire e di sicuro subirà ulteriori variazioni nel corso delle prossime ore.

Justin Bieber e colleghi per l'iniziativa 'Hand in Hand 2017'

Qualche mese fa avevamo visto Justin Bieber volare a Manchester per cantare, con il solo aiuto della chitarra, al concerto promosso da Ariana Grande per le vittime dell'attentato. Il canadese non si è tirato indietro allora e non lo farà neppure nel corso dell'iniziativa 'Hand in Hand 2017' in programma il prossimo 12 settembre. Insieme a lui ci saranno anche illustri personalità quali George Clooney, Robert De Niro, Beyonce, Matt Leuer, Matthew McConaughey, Norah O'Donnell, Julia Roberts, Dennis Quaid, Kelly Rowland, Adam Sandler, Blake Shelton, Michael Strahan, Barbra Streisand, Oprah Winfrey e Reese Witherspoon. Clicca qui per leggere la lista completa dei numerosi artisti che daranno il loro aiuto alla raccolta fondi per una delle più grandi tragedie ambientali degli Stati Uniti degli ultimi anni.

© Riproduzione Riservata.