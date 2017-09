TIZIANO FERRO/ Nuovo singolo “Valore assoluto”: esce oggi, venerdì 8 settembre, dopo le recenti polemiche

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro da oggi, venerdì 8 settembre 2017, torna in radio con il nuovo singolo: "Valore assoluto", presente all'interno del nuovo album dal titolo “Il mestiere della vita”. Da un paio di giorni, il musicista di Latina è incredibilmente finito al centro delle feroci polemiche del popolo della rete. Confidandosi con Rockol per una lunga intervista, Tiziano ha confessato di avere molta paura dei social network. Di contro, ha usato Facebook proprio per pubblicizzare questa importante data: venerdì 8 settembre. Il nuovo pezzo è nato ancora una volta dalla collaborazione con Emanuele Dabbono, cantautore genovese molto felice di collaborare con Ferro: "Io sapevo di godere della sua stima sin dagli esordi. Tra le dediche degli album "Rosso Relativo" e "111" Tiziano mi cita tra i ringraziamenti e addirittura sul secondo scrive proprio una dedica particolare definendomi un grandissimo talento. Sapevo che quello che facevo era nelle sue corde però da li a trasformarsi in lavoro, proposta e soprattutto a far diventare lui un editore e di poter scommettere di suo su nuovi autori non me lo sarei mai aspettato", ha confessato lo scorso febbraio intervistato dal giornale.it.

Tiziano Ferro, dopo la polemica ritorna con il suo "Valore assoluto"

Alcuni giorni fa, Tiziano Ferro ha pubblicato uno scatto in quel di Roma, che ritraeva un murales con una frase di una sua celebre canzone: “E stavo attento a non amare prima di incontrarti" (tratta da "Il regalo più grande"). “Il fatto che qualcuno scelga una mia frase per urlare il proprio amore su un muro mi commuove sempre", ha scritto l'artista, per poi aggiungere: “Per un attimo mi sembra quasi che i social network non abbiano rovinato tutto. Detto ciò, grazie ai social network, vi comunico che tra poco uscirà un nuovo singolo. Un pezzo di cuore. Valore assoluto, 8 settembre 2017. Un abbraccione. Tiziano". Il post ha suscitato polemiche dopo la pubblicazione della foto in questione, da una pagina Facebook, “Roma fa schifo”. Il cantautore è stato definito: “Maledetto!”, perché - secondo loro - quasi appoggiava i tentativi vandalici di imbrattare la Capitale. Dopo gli insulti, Tiziano ha dovuto addirittura cancellare la foto e scusarsi con i fan. “Io non ho il carattere per fare questa cosa, e vi dirò di più: quando ho scelto di fare questo lavoro non mi hanno detto che sarebbe andata così. Non ho firmato per questo. Non ho la tempra per potermi confrontare con le opinioni di tutti, tutti i giorni", ha poi scritto Tiziano Ferro sempre su Facebook. Ma di cosa parla “Valore Assoluto”? Lo spiega il diretto interessato: “È una canzone che parla di fiducia cieca nelle persone che ci sostengono “a prescindere”. Quell’amore incondizionato che nessun cambiamento epocale di vita potrà mai logorare. Sono felice che questo brano esca proprio adesso, e che a celebrarne lo spirito sarà un video di immagini dal vivo tratte dall’ultimo tour. Quasi un reportage che include tutte le città che hanno ospitato questo meraviglioso tour appena trascorso. E tutte le facce bellissime che hanno reso speciale questo percorso. Per me: Valore Assoluto”.

