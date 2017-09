CONCERTO LIGABUE/ Forum di Assago, Milano la scaletta: il rocker ringrazia i fans (9 settembre)

Ligabue

Luciano Ligabue ha portato a casa l’affetto meraviglioso che il pubblico del Forum di Assago di Milano, ieri sera, gli ha regalato per la prima delle due date milanese del Made in Italy Tour. In un forum completamente esaurito, il rocker emiliano ha dato il meglio di sé proponendo tutti i suoi più grandi successi da “Ho messo via” a “Questa è la mia vita” fino a “Piccola stella senza cielo” e “Urlando contro il cielo”. A fine concerto, Ligabue, felice, ha voluto ringraziare tutti i suoi fans. Sui social ha così pubblicato una foto del suo pubblico scrivendo: “Lasciatemelo dire, siete stati veramente MERAVIGLIOSI!”. La risposta dei fans non si è fatta attendere. “Grazie a te per le bellissime emozioni che ci hai regalato! Meravigliosa tutta la band”, “Tu e i tuoi musicisti siete stati GRANDISSIMI, ma quando hai cantato "a modo tuo" a poco più di un metro da me mi hai fatto venire la pelle d'oca e le lacrime agli occhi. Grazie di cuore per le grandi emozioni”, “Tu sei stato MERAVIGLIOSO! Venire ai tuoi concerti fa bene all'anima!”, hanno scritto i fans. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SECONDA DATA A MILANO

Luciano Ligabue è tornato. Il primo concerto al Forum di Assago che il rocker emiliano ha tenuto ieri sera è stato un vero successo. Grande entusiasmo da parte del pubblico che ha applaudito la grinta dell’artista, tornato sul palco dopo l’operazione alle corde vocali che l’aveva costretto ad annullare il Made in Italy tour. Oggi, sabato 9 settembre, si ritorna al Forum di Assago con la seconda ed ultima data milanese. Sul palco, con Luciano Ligabue, ci sarà la band che lo ha affiancato anche nella realizzazione del nuovo album: Luciano Luisi alle tastiere e cori, Max Cottafavi e Federico Poggipollini alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Michael Urbano alla batteria, Massimo Greco alla tromba e flicorno, Emiliano Vernizzi al sax tenore e Corrado Terzi al sax baritono. Durante il live, esattamente com’è accaduto nelle altre date e come accadrà in quelle successive, Luciano Ligabue mostrerà ai suoi fans alcune immagini del suo terzo film, Made in Italy, interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak e che uscirà nelle sale cinematografiche a gennaio 2018.

I DIVIETI

Anche per il concerto di Luciano Ligabue sono previsti delle norme di sicurezza da rispettare. All’interno del Forum di Assago di Milano non potranno essere introdotte valige, trolley, borse e zaini grandi, bombolette spray, compresi deodoranti o antizanzare, trombette da stadio armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, coltelli, oggetti da punta o da taglio, catene, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, animali, bastoni per i selfie, ombrelli, aste, strumenti musicali, penne, puntatori laser, droni, biciclette e tende. Norme di sicurezze imposte dopo il terribile attentato di Manchester, al termine del concerto di Ariana Grande e che le forze dell’ordine hanno imposto per garantire la sicurezza di tutti.

LA SCALETTA

Sul palco del Made in Italy Tour, Luciano Ligabue propone i suoi più grandi successi di ieri e di oggi. Ecco la scaletta: La vita facile, Mi chiamano tutti Riko, È venerdì, non mi rompete i coglioni, Ho messo via, L’odore del sesso, Happy hour, Ho fatto in tempo ad avere un futuro, G come giungla, Quella che non sei, I ragazzi sono in giro, Sogni di rock’nroll, A modo tuo, Ho perso le parole, Piccola stella senza cielo, Questa è la mia vita, Made in Italy, Un’altra realtà, Il meglio deve ancora venire, Non è tempo per noi, Lambrusco & pop corn, Balliamo sul mondo, Tra palco e realtà, Certe notti e Urlando contro il cielo.

© Riproduzione Riservata.