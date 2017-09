JUSTIN BIEBER/ News: la 17° settimana porta male a Despacito Remix, scalzato nella classifica USA

Justin Bieber

Per tutta l'estate 2017 la versione remix di Despacito è stata la grande protagonista della più autorevole classifica musicale americana ovvero la Billboard Hot 100. La hit nella quale Justin Bieber duetta con Luis Fonsi e Daddy Yankee ha mantenuto la vetta di tale chart per 17 settimane consecutive, superando il record in precedenza ottenuto da Mariah Carey e e Boyz II Men's con One Sweet Day nel 1995-1996. In molti pensavano che tale risultato sarebbe stato ancora duraturo ma non avevano fatto i conti con la nuova hit di Taylor Swift. I recenti dati della Billboard Hot 100 hanno infatti confermato la fine del regno di Despacito negli Stati Uniti proprio a discapito della stellina del pop: la classifica infatti risulta ora dominata da Look What You Made Me Do, mentre la mega hit dell'estate agguanta la seconda posizione. In netto calo risulta I'm The One, l'altro singolo targato Justin Bieber rimasto ai vertici per gran parte dell'estate e ora sceso ulteriormente al 24° posto di questa classifica.

Despacito non è più al top, Friends non decolla

Alla notizia dell'uscita del singolo 'Friends' di Justin Bieber featuring Bloodpop, i fan avevano espresso le proprie positive speranze riguardo un nuovo incredibile successo dell'artista canadese. Ma fin da subito tale brano aveva evidenziato un minore interesse, sia nel numero dei download che nella stessa classifica Billboard Hot 100. Ed in effetti gli ultimi dati confermano tale timore, evidenziando una netta caduta di Friends: dopo avere esordito alla 20° posizione, la nuova canzone ha avuto un vero tracollo ed è passata al posto 33. Per quanto riguarda il numero di views su Youtube anche in questo caso non si può parlare di dati eccellenti per una star di fama mondiale: la versione ufficiale ha infatti superato di poco i 16 milioni di visualizzazioni, un dato importante ma niente a che vedere con gli incredibili record ottenuti con i precedenti successi.

