MILEY CYRUS, "SONO PANSESSUALE"/ Mi sento femmina, non uomo o donna: non ho genere

Miley Cyrus

Di Miley Cyrus si è parlato a lungo per i suoi atteggiamenti trasgressivi, ma l’ex Hannah Montana, divenuta da punto di riferimento per bambini e teenager a icona supersexy del pop, sembra aver deciso di aver messo, almeno momentaneamente, la testa a posto. Dichiarazioni rilasciate ad un’intervista a Vanity Fair, che spiegano come innanzitutto Miley, forse per lanciare al meglio il suo nuovo album intitolato “Younger Now”, sia ben decisa a dare un taglio alla sua dipendenza da erba di cui aveva parlato a lungo in precedenti occasioni: “Non fumo erba da tre settimane, non ero mai riuscita a stare tanto tempo senza. Non mi drogo, non bevo, sono del tutto pulita adesso!" Positività che sembra anche alimentata dalla sua storia con Liam Hemsworth, che sembra funzionare a meraviglia ed ispirarla, con i due che convivono felicemente nella casa a Malibu della popstar dove vivono anche diversi animali, per la precisione sette cani, un pony e anche due maialini.

IL RAPPORTO COL FIDANZATO LIAM HEMSWORTH

"Mi piace circondarmi di gente che mi stimola a migliorare me stessa, a evolvere, a essere più aperta, e ho capito che non erano le persone sballate a poterlo fare. Io voglio essere lucida, perché so esattamente dove voglio stare" ha dichiarato Miley Cyrus a Vanity Fair, spiegando come la sua concentrazione sia ora concentrata sulla promozione del nuovo album e sulla musica, dimenticando anche la delusione che manifestò su Instagram dopo l’elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti. Nonostante la grande vicinanza con Liam Hemsworth, Miley Cyrus ha però affermato di avere ancora dei dubbi sulla sua identità di genere, e di parlarne anche con il suo fidanzato: “Chi sono non ha niente a che fare con il genere, sono molto aperta, pansessuale. Io penso continuamente al fatto di essere femmina. Non mi sento una ragazza e nemmeno un ragazzo. Non mi sento niente.” L’affermazione a Vanity Fair lascia presagire come per la “ragazzaccia” di Wrecking Ball le avventure da vivere saranno ancora molte.

© Riproduzione Riservata.