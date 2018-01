EMMA MARRONE, ''ESSERE QUI'' / Il 26 gennaio esce il nuovo album della cantante: il singolo 'L'isola'

Emma Marrone, 'Essere qui': l'artista rende nota la data di uscita del suo nuovo l'album il prossimo 26 gennaio 2018 e la copertina. Intanto viene anticipato dal singolo L'isola.

01 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

L'album ''Essere qui'' di Emma Marrone uscirà in tutti i negozi, virtuali o reali, il prossimo 26 gennaio 2018. L'annuncio della data è arrivato stanotte quando proprio durante i festeggiamenti la cantante ha deciso di fare due sorprese ai suoi fan. Oltre alla data infatti l'artista ha deciso di pubblicare la foto della copertina dell'album. Inoltre i fan potranno già da oggi ascoltare il singolo che anticipa il brano e cioè 'L'isola'. Anche questo è accompagnato da una foto che vede Emma Marrone con un giubbotto rosa e argento, con uno stile davvero molto anni novanta, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Staremo a vedere se prima il singolo e poi successivamente anche l'album avranno la possibilità di riscuotere un grande successo come sicuramente Emma Marrone merita grazie alla sua splendida voce e alla grande voglia di fare dimostrata in ogni suo singolo lavoro.

LA COPERTINA DI ''ESSERE QUI''

Emma Marrone ha deciso di stupire un po' tutti con una sorpresa in questa giornata di Capodanno. La splendida cantante ha infatti pubblicato sul suo profilo di Instagram la copertina dell'album che uscirà il prossimo 26 gennaio. Su Instagram Emma ha scritto: "Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e disfare, suonare e risuonare, cantare e ricantare, il tempo per capire.Il tempo per essere felice. Ho viaggiato tanto soprattutto con la mente, ho ascoltato. Ho scoperto nuove sfaccettature di me stessa e ho capito l'importanza del saper aspettare quando invece volevo dare e avere tutto subito. Ho capito ancora una volta che la musica per me è una vera e propria missione personale. Attraverso di essa provo a migliorare me stessa e cerco di attirare tanta positività per la mia anima. Essere qui. Si chiama così il nuovo album. [...] Buon 2018! Emma", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Vediamo Emma Marrone sulla copertina seduta su un marciapiede con degli stivali rossi che arrivano alle caviglie e si abbinano al cappello dello stesso colore.

IL 26 GENNAIO ESCE L'ALBUM 'ESSERE QUI'

Il 26 gennaio uscirà il nuovo album di Emma Marrona dal titolo ''Essere qui''. La sorpresa arrivata col Capodanno però non è legata solo all'annuncio della data di uscita del disco, ma anche dalla copertina. Emma Marrone sembra portare avanti il suo lavoro precedente, Adesso, che era uscito esattamente due anni fa e l'anno scorso era tornato con una nuova versione nella quale oltre al cd musicale c'era il dvd e un altro cd legato al tour live che aveva seguito l'uscita del primo album. E' il quinto disco della carriera di Emma Marrone che nel 2010 debutto con 'A me piace così, seguito da 'Sarò libera' del 2011, 'Schiena' del 2013 e proprio l'album del 2015 'Adesso'. Ovviamente c'è grande attesa da parte del pubblico che ha sempre sostenuto nel suo cammino questa splendida artista che negli ultimi anni ha anche regalato emozioni con la sua partecipazione in qualità di coach al talent show che di fatto l'aveva lanciata all'inizio della sua carriera, Amici di Maria De Filippi.

