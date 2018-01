Renzo Arbore/ Annullato concerto a Perugia ma spunta a Domenica In: ecco svelato il mistero

Ha fatto grande scalpore la presenza di Renzo Arbore a Domenica In dopo l'annuncio dell'annullamento del concerto di Capodanno a Perugia: ecco svelato l'arcano ma i pettegolezzi non mancano

01 gennaio 2018

Renzo Arbore

Mistero assoluto su quello che è successo l'ultimo dell'anno ai fan di Renzo Arbore che avevano comprato un biglietto per assistere al concerto di Perugia. Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio dell'annullamento del concerto per motivi di salute e su Facebook lo stesso artista napoletano si diceva molto dispiaciuto per questo piccolo intoppo visto che aveva lavorato molto con la sua orchestra per il grande evento: "Una festa di fine anno che avevo già organizzato al meglio con i miei amici dell’Orchestra Italiana e per il quale ero stato già intervistato promettendo divertimento e un augurio sincero per il 2018 a tutti i numerosi spettatori". La notizia aveva subito allarmato i fan che tra i commenti auguravano una pronta guarigione a Renzo Arbore ma tutto è cambiato nel pomeriggio quando, come ogni domenica, è andato in onda il solito contenitore televisivo in onda su Rai1. Cristina Parodi ha accolto in studio Renzo Arbore che ha cantato allegro e che alla fine ha dato appuntamento al suo pubblico proprio alla festa di Perugia.

POCHI BIGLIETTI VENDUTI? SOLO UNA REGISTRAZIONE!

I fan che hanno visto la puntata si sono subito riversati sui social e i commenti di comprensione e auguri sono subito diventate critiche. Il pubblico non ha visto di buon occhio il fatto che per motivi di salute Renzo Arbore abbia annullato il concerto per poi essere in tv contravvenendo ai consigli dei dottori. In molti non solo hanno criticato Renzo Arbore ma hanno rilanciato il fatto che, in città, si vociferava che avesse annunciato l'evento non per motivi di salute ma per pochi biglietti venduti e un mancato sould out. In realtà le polemiche hanno lasciato il tempo che hanno trovato e i maligni sono stati puniti da un'unica verità: Domenica In era stato registrato il 23 dicembre scorso. Ebbene, il programma non era in diretta come ogni domenica ma era già stato registrato prima di Natale quando ancora Renzo Arbore era in piedi e non acciaccato tanto che lo stesso aveva dato appuntamento al pubblico di Perugia quando, in realtà, il concerto era già stato annullato. Polemiche finite?

