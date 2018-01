JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La cantante lancia un segnale di pace alla madre Mandy

La famiglia di Selena Gomez non ha affatto gradito il ritorno di fiamma con Justin Bieber anche se un segnale di pace è stato pubblicato nel profilo Instagram della cantante.

10 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Selena Gomez

Il rapporto tra Selena Gomez e la sua famiglia non sta attraversando un periodo idilliaco. I suoi parenti, in primi la madre Mandy, non hanno affatto gradito il ritorno di fiamma con Justin Bieber, convinti che l'artista canadese avrebbe finito ancora una volta per farla soffrire. Ciò ha portato ad una serie di scontri e la decisione di Selena di smettere di seguire la madre su Instagram, dimostrando così di non voler fare un passo indietro nella frequentazione con il suo attuale fidanzato. Ma l'affetto che lega la stellina Disney e Mandy è innegabile ed è confermato da un cambiamento avvenuto nelle ultime ore nel seguitissimo profilo Instagram di Selena. In esso, la cantante ha modificato la foto del profilo con un'immagine della madre. Sembra essere un chiaro segnale di come tra loro le cose abbiano ripreso ad andare per il meglio. Sarà questo l'indizio di un avvicinamento anche a Justin Bieber?

Selena Gomez fa pace con la madre Mandy?

A conferma di come i rapporti siano più sereni tra Selena Gomez e la sua famiglia è arrivata anche una foto nostalgica pubblicata da lei sui Instagrm. In essa la cantante appare seduta davanti alla porta della casa nella quale ha abitato fino all'età di 13 anni e che, a quanto pare, non ha mai dimenticato. Il suo post (clicca qui per vederlo) conferma come Selena faccia visita a questo posto ogni qual volta le venga data la possibilità e che forse proprio lì è stata più felice di quanto lo sia oggi". E in questa fase nostalgica, la Gomez decide anche di fare un po' di pulizia su Instagram, smettendo di seguire alcune persone tra le quali Demi Lovato e Gigi Hadid. Tra i soli 37 profili che continua a seguire, restano invece le amiche Taylor Swift, Jessica Alba e soprattutto Francia Raisa, colei che la scorsa estate le ha donato un rene per permetterle di guarire dalla lupus.

© Riproduzione Riservata.