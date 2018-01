Baby K/ Il video di “Roma-Bangkok” supera i 200 milioni di clic: è la clip italiana più vista di sempre!

Nuovo record per la rapper Baby K: il video di “Roma-Bangkok”, estratto dall'album "Kiss Kiss Bang Bang", supera i 200 milioni di clic ed è quella italiana più vista di sempre!

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Baby K

Per la rapper Baby K è arrivato un nuovo successo grazie alla hit estratta dall'album "Kiss Kiss Bang Bang", "Roma-Bangkok", che ha sfondato quota 200 milioni di visualizzazioni su Vevo, che ha reso la clip quella italiana più vista della storia. Altri grandi numeri arrivano anche dai vari premi e altre piattaforme: 4 dischi di platino, 700 mila ascoltatori al mese su Spotify con oltre 780 mila iscritti su Vevo. Il singolo ha infatti collezionato 9 dischi di platino, la prima posizione dei brani più scaricati attraverso iTunes, la vetta della Top 50 Italia, il podio nella Viral 50 Italia, il primo posto nella classifica italiana di Shazam per 11 settimane al n.1 della classifica FIMI-GfK dei singoli più venduti e record di streaming giornalieri su Spotify Italia con quasi 38 milioni di streaming complessivi.

I SUCCESSI DI BABY K

Ricordiamo che Claudia Nahum è nata a Singapore nel 1983 da genitori italiani, cresce a Londra per poi trasferirsi in via definitiva a Roma. Ha frequentato la scuola di giovani musicisti Harrow School of Young Musicians, con la quale ha avuto possibilità di fare molte esperienze a livello musicale quali un tour in Europa. Nell'adolescenza si avvicina all'MC'ing. Nel 2000 torna in Italia dopo un'assenza decennale conducendo alcuni programmi radiofonici sull'hip hop. Nel 2006 debutta nel mondo del rap collaborando con il rapper Amir. Ha partecipato a molti album o mixtape di rapper come Bassi Maestro, Vacca, Amir, Rayden. Oggi grandi record per la cantante che con le sue canzoni sta ottenendo grandissimo gradimento tra i fan.

