Justin Bieber e Selena Gomez/ Il cantante era stato scelto per la colonna sonora di '50 Sfumature di rosso'

Justin Bieber e Selena Gomez continuano la loro storia d'amore tra alti e bassi, in un periodo di pausa per l'artista canadese che ha rifiutato un'importante colonna sonora.

11 gennaio 2018 Redazione

Justin Bieber era stato scelto per interpretare For You, il brano che fa da colonna sonora del nuovo film '50 Sfumature di rosso'. A renderlo noto è una fonte segreta che ha riferito al DailyStar: "Originariamente la Universal Pictures aveva scelto Justin Bieber per cantare un pezzo della colonna sonora sia con che senza Rita Ora". Ma la richiesta è stata fatta nel momento meno opportuno e la pop star canadese ha rifiutato, lasciando campo libero ad altri suoi illustri colleghi. Incassato il suo no, infatti, la Universal ha proposto ad altri due pezzi grossi della musica pop di sostituirlo, anche se si è trattato di una sorta di ripiego.

Al suo posto sono stati scelti Liam Payne e Rita Ora, che hanno reso For You un grande successo internazionale anche se la produzione avrebbe evitato volentieri la proposta ad un altro ex One Direction. Ricordiamo a tal proposito che in 50 Sfumature di Nero era stato Zayn Malik a duettare con Taylor Swift in I Don't Wanna Live Forever.

Justin Bieber ha rifiutato la proposta della Universal Pictures

Ma perché Justin Bieber ha rifiutato la proposta, sicuramente interessante anche dal punto di vista economico, della Universal Pictures? La risposta è abbastanza semplice e conferma le sue dichiarazioni fatte al momento della cancellazione delle ultime date del suo Purpose Tour. L'artista canadese aveva espresso la necessità di prendersi una pausa dalle scene e di avere bisogno di ritrovare se stesso. Tornare alla ribalta con una mega hit non sarebbe stato il percorso da lui desiderato e annunciato.

Ed infatti, ad esclusione dei singoli 2U e Friends (sicuramente prodotti prima della fine del tour), Bieber si è più che altro dedicato a se stesso e al ritrovato amore con Selena Gomez che sembra procedere per il meglio, nonostante l'opposizione della famiglia di lei (prima fra tutti la madre Mandy).

