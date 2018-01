SANREMO 2018/ Ecco quanto guadagneranno i conduttori

Sanremo 2018 news, ecco quanto guadagneranno i conduttori: 600mila euro per Claudio Baglioni, 400mila euro per Michelle Hunziker e 300mila euro per Pierfrancesco Favino

11 gennaio 2018 Fabio Belli

Sanremo, i compensi dei conduttori

Dal 6 al 10 febbraio si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo 2018, ma c’è ancora tanto da svelare e molti particolari da mettere a punto prima di far partire la grande macchina del Festival della Canzone Italiana. Nelle ultime ore ad esempio sono trapelate indiscrezioni riguardo i compensi che riceveranno i conduttori del Festival: si è parlato di un possibile quarto nome a sorpresa che potrebbe essere svelato presto, di sicuro fino a questo momento c’è che le redini della rassegna canora saranno tenute da Claudio Baglioni (anche in qualità di direttore artistico), da Pierfrancesco Favino e da Michelle Hunziker. In virtù del suo doppio ruolo e delle responsabilità organizzative, Baglioni sarà il più pagato con 600mila euro di compenso. Per Michelle Hunziker cachet da 400mila euro, mentre per Favino il compenso sarà di 300mila euro. Non cambia rispetto all’anno scorso il budget del Festival, che comprensivo di ogni aspetto dovrebbe assestarsi sui 16 milioni di euro di costi.

ERMAL META E FABRIZIO MORO I FAVORITI

E negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare anche degli ospiti internazionali, non ancora svelati, che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Ma non bisogna dimenticare che la gara è il sale di Sanremo, e si inizia già a valutare quelli che potrebbero essere i favoriti tra i cantanti in gara. Secondo le valutazioni dei bookmaker, a partire in pole position sarebbe il duo formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, che con il loro pezzo “Non mi avete fatto niente” dedicato al dramma del bullismo vengono quotati 3.50 per la vittoria finale. Alle loro spalle Mario Biondi, voce inconfondibile del soul italiano, che non la sua “Rivederti” vede quotata la sua vittoria finale a 5.50. Terza tra i favoriti Noemi, quotata 7.50, a seguire Elio e Le Storie Tese, alla loro ultima partecipazione annunciata a Sanremo, e Max Gazzè entrambi quotati 9.00 la posta scommessa.

