JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / A Stratford apre il museo completamente dedicato al cantante

A Stratford aprirà a febbraio un museo completamente dedicato a Justin Bieber, ricco di suoi oggetti privati, di lettere e di foto mai viste prima dai suoi fan.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Buone notizie per le beliebers di tutto il mondo che fra qualche settimana potranno conoscere qualche dettaglio in più del loro idolo Justin Bieber. Qualcuna di loro però dovrà prendere l'aereo e recarsi fino a Stratford, città di origine del cantante e nella quale lui ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Il prossimo 18 febbraio aprirà infatti un museo completamente dedicato a lui, nel quale verranno esposti diversi oggetti che hanno avuto un peso nella sua vita e nella sua carriera. A fornire tali memoriabilia ci ha pensato lo stesso Bieber, che si è impegnato in prima persona nell'allestimento della mostra presente allo Stratford Perth Museum (i cui biglietti sono già disponbili online). Sono ben 125 le testimonianze di una carriera incredibile, con foto di famiglia mai viste prima, ma anche lettere da lui scritte di proprio pugno o alcuni dei tanti premi da lui vinti. Un occasione irripetibile per conoscere i dettagli di una delle star pop più amate del momento.

Justin Bieber in vacanza a Dubai

Prosegue il periodo di pausa dalla musica di Justin Bieber che ha deciso di godersi qualche mese di riposo dopo la cancellazione delle ultime date del Purpose Tour. Dopo avere trascorso il Capodanno in Messico insieme a Selena Gomez e ad altri amici, l'artista canadese aveva fatto ritorno per qualche giorno a Los Angeles dove era stato immortalato fuori da una palestra sempre in compagnia della sua attuale fidanzata. Ma alcuni recenti scatti, confermano come in realtà la permanenza a Los Angeles sia stata molto breve. L'idolo delle teenagers, infatti, è stato visto a Dubai dove ha concesso alcuni scatti ad una fan. È solo o accompagnato da Selena Gomez in questa nuova trasferta? Per ora la coppia rimane in silenzio, anche se alcune indiscrezioni rivelano che l'attrice questa volta potrebbe non essere al seguito, a causa di altri precedenti impegni promozionali. A quanto pare potrebbe trovarsi a New York per portare a termine gli ultimi dettagli della campagna della Coach, azienda che l'ha scelta come testimonial per il secondo anno.

