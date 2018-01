Motorhead/ Morto Eddie Clarke: non ci sono più i membri storici

Motorhead, la fine di un'era: è morto Eddie Clarke e con la sua scomparsa non ci sono più membri del gruppo che ha segnato la storia recente del rock mondiale

Motorhead, Lemmy Kilmister

Motorhead, la fine di un’era. Ieri è morto, all’età di sessantasette anni, Eddie Clark: il chitarrista della celebre band rock era uno dei fondatori del gruppo ed ha suonato con loro fino al 1982, per poi essere sostituito dall’ex batterista dei Thin Lizzy, continuando comeunque a collaborare scrivendo diverse canzoni per i loro successivi dischi. L’artista di Twickenham è morto in un ospedale di Londra, dove era ricoverato per una polmonite. "Edward Allan Clarke, che tutti conoscevamo e amavamo con il nome di Fast Eddie Clarke, è morto serenamente nella giornata di ieri", il saluto comparso sulla pagina Facebook dei Motorhead. Clarke era soprannominato Fast e c’è anche una spiegazione per questo nome: è egato alla velocità di esecuzione dei riff. Noto per avere un carattere molto fumantino e non disponibile a compromessi, la sua intransigenza lo portò a uscire dal gruppo nel 1982, non soddisfatto dai suoi di “Iron Fist”.

LA FINE DI UN'ERA

Se il batterista dell’ultima formazione dei Motorhead, Mikkey Dee, ha annunciato di voler organizzare alcuni eventi tributo ("Non lo porteremo in tour. Coinvolgeremo queste persone e dovremo tenere conto anche dei loro impegni. Faremo solo degli show speciali nel mondo, che sarà positivo – un tributo a Lem e alla band, sì. Ma non sarà una cosa che continuerà; tutti sono troppo impegnati. Ma vogliamo fare qualcosa di speciale. Stiamo ancora cercando di lavorare su questo adesso", le parole di Campbell), bisogna sottolineare come con la morte Eddie “Fast” Clarke sia venuto a mancare l’ultimo dei membri storici del gruppo musicale hard & heavy britannico. Ritenuti tra gli ispiratori principali di speed e thrash metal, i Motorhead nelle loro canzoni hanno trattato sempre temi come la guerra, sostanze stupefacenti, il sesso, il rock e la vita on the road. Nel corso dei decenni hanno venduto oltre 30 milioni di euro e nel corso degli anni i membri della band si sono succeduti. I membri originari con Clarke, come sottolineato, sono tutti deceduti: Lemmy Kilmister, celebre front man, è venuto a mancare lo scorso 28 dicembre 2015 per un cancro alla prostata e un’insufficienza cardiaca congenita.

