Takagi e Ketra/ “Da sola / In the night” con Tommaso Paradiso ed Elisa

Takagi & Ketra tornano in radio e in digitale, oggi venerdì 12 gennaio 2018, con “Da sola / In the night”, che vede la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso e Elisa.

12 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

La copertina di “Da sola / In the night”

Dopo il successo della scorsa estate de “L’esercito del selfie” con Lorenzo Fragola e Arisa, Takagi & Ketra tornano oggi - venerdì 12 gennaio - con un “Da sola / In the night”, che vede la partecipazione di Tommaso Paradiso dei The Giornalisti e di Elisa. Il brano, scritto insieme allo stesso Paradiso e a Davide Petrella, sembra arrivare direttamente dagli anni 80 con un ritornello - cantato da Elisa - che entra subito in testa: “Certo che lo sai, prendi tutto e te ne vai / Per vedere se è vero / Che poi ti vengo a cercare / Ritorni solo se cambia tutto tranne te / Alla tua festa non c’ero / Ma ti hanno vista ballare / da sola in the night”. Annunciando la collaborazione con il duo di produttori, Tommaso Paradiso aveva definito il brano "Una nuova piccola fanatica storia d’amore”. Anche la copertina del brano è in stile anni ’80 con luci in stile “Blade Runner” e lettering alla “Street Fighter”. Gli accenni ai selfie da pubblicare sui social ("dobbiamo fare subito qua una foto che spacca") e alle stories su Instagram ("le storie con gli effetti") sono le uniche cose che ci ricordano che non siamo nel 1980, ma nel 2018.

I COMMENTI SUI SOCIAL

“Da sola / In the night”, in radio e in digitale da poche ore, ha già conquistato il web con l’hashtag #DaSolaInTheNight. “Da adesso in poi ogni volta che facciamo i complimenti dobbiamo dire "che super". Mi raccomando eh #DaSolaInTheNight”, scrive un utente facendo riferimento all’incipit del brano che è già diventato un tormentone. E ancora: “Mi piace anche se è strana! #dasolainthenight” e “Ti entra in testa al primo ascolto e non ti lascia più #DaSolaInthenight”, commentano due utenti. Il video ufficiale di “Da sola / In the night”, che sarà disponibile a breve, vede Elisa con parrucca bionda e Tommaso Paradiso in versione tennista, che ricorda John McEnroe appena uscito dagli anni 80. Immancabile la presenza di Francesco Mandelli, già protagonista del video di “L’esercito del selfie”.

