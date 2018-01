Dolores O’Riordan dei Cranberries è morta / Lutto nel mondo della musica: sconosciute le cause del decesso

Dolores O’Riordan dei Cranberries è morta, la leader della band irlandese dei Cranberries è deceduta all'età di 46 anni, attualmente sconosciute le cause della sua morte.

15 gennaio 2018 Valentina Gambino

È morta la cantante dei The Cranberries

Sconvolgente lutto nel mondo della musica internazionale. È morta la cantante dei The Cranberries, Dolores O’Riordan. La musicista è scomparsa all'improvviso a Londra, sconosciute al momento le cause del suo improvviso quanto drammatico decesso. La notizia è stata diramata dalla sua agente tramite una nota ufficiale condivisa dai media irlandesi. La frontwoman aveva 46 anni. "La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti dall’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile", si legge nella nota diffusa poco tempo fa. Secondo quanto riferisce il sito dell''Irish Times', la musicista si trovava nella capitale britannica per una breve sessione di registrazione per dei progetti musicali. Secondo quanto riferisce il portale del quotidiano irlandese, l'addetto stampa della O'Riordan ha esclamato che i familiari dell’artista sarebbero "devastati dalla notizia" ed hanno immediatamente chiesto il rispetto della privacy.

Grave lutto nel mondo della musica: addio a Dolores O’Riordan

Proprio lo scorso novembre aveva registrato la sigla del cortometraggio animato Angela's Christmas, trasmesso su RTÉ 1 alla vigilia di Natale. Sul profilo Facebook, la band The Cranberries aveva scritto per l’ultima volta lo scorso 20 dicembre: "Ciao a tutti, qui Dolores. Sto bene! Abbiamo fatto il primo giro di concerti dopo mesi durante il fine settimana, ho suonato alcune canzoni alla festa annuale di Billboard a New York. Ci è piaciuto davvero! Buon Natale a tutti i nostri fan !! Xo". Secondo quanto si apprende dalle prime fonti diramante, pare che la cantante avesse dei problemi di salute e soffriva di ernia alla schiena ma le cause del decesso sono attualmente sconosciute. Dolores O’Riordan era nata a Limerick e cresciuta a Ballybricken, settima di sette fratelli, nel 1994 si era sposata con il tour manager dei Duran Duran, Don Burton, padre dei suoi tre figli Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain. I due hanno poi divorziato dopo dieci anni di matrimonio.

