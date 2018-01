JUSTIN BIEBER / La madre di Selena Gomez: "È adulta e fa da sola le sue scelte"

La madre di Selena Gomez si concede nuove dichiarazioni sul rapporto tra la figlia e il suo attuale fidanzato Justin Bieber: "È adulta e può fare da sola le sue scelte".

15 gennaio 2018

Il rapporto tra Selena Gomez e la madre Mandy torna di tanto in tanto alla ribalta a causa dell'opinione contrastante sul ritorno di fiamma con Justin Bieber. È noto che la famiglia Gomez sulle prime non ha affatto gradito questa seconda possibilità, considerando i trascorsi non certo facili tra la coppia. Si era parlato di vera rottura soprattutto tra Selena e Mandy, tanto che si vociferava che la donna fosse stata persino ricoverata in ospedale a causa dell'eccessivo stress. Ma nelle ultime settimane il clima si è fatto più sereno e i followers di Selena ne hanno avuto il sospetto già dalla foto della madre pubblicata sul suo profilo Instragram. A ciò si aggiunge una recente dichiarazione fatta dalla stessa madre di Selena a GossipCop: "Ha 25 anni e sa cosa c'è in gioco per la sua salute. Non la controllo come sono stata ritratta. Selena è adulta e può fare le sue scelte". Parole che sembrano fare un passo indietro rispetto a quelle del mese di dicembre, secondo la quale la famiglia si diceva completamente contraria alle scelte della stellina Disney.

Se da un lato i rapporti tra Selena Gomez e la sua famiglia sembrano essere meno tesi, dall'altro è impossibile non chiedersi cosa stia accadendo alla sua relazione con Justin Bieber. Negli ultimi giorni la coppia ha fatto perdere le notizie di sé ed è quasi completamente assente dai social network. Di Justin sappiamo che, dopo il viaggio a Cabo San Lucas in Messico, ha fatto tappa sia a Dubai che nello Utah dove si è dedicato agli sport invernali. Non è noto però se Selena fosse stata al suo fianco in questa doppia trasferta. Se il cantante di Sorry sta vivendo una pausa dai clamori, ben diverse sono le cose per la sua attuale compagna che ha programma di far uscire un nuovo album nel 2018. Lei stessa ha chiaramente ammesso che il nuovo anno sarà dedicato alla musica, lasciando intendere che l'amore verrà messo in secondo piano. Dunque Justin Bieber dovrà prepararsi a compiere da solo i suoi viaggi tanto desiderati?

