LIAM PAYNE/ A Milano: il cantante tra gli ospiti della Fashion Week (oggi, 15 gennaio 2018)

Liam Payne, ex One Direction, è uno degli ospiti internazionali della settimana della moda a Milano. Il cantante inglese alla sfilata di Fendi.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Liam Payne (Instagram)

Oggi, lunedì 15 gennaio, Liam Payne (ex One Direction) si trova a Milano per la sfilata di Fendi in occasione della Fashion Week. A dare il lieto annuncio alle fan italiane è stato lo stesso Liam tramite il suo profilo Instagram ufficiale dell’artista. Il cantante inglese ha infatti pubblicato un video nelle storie di Instagram per comunicare il suo arrivo nella capitale della moda italiana. Stando ai rumor del web, Liam non si esibirà in occasione dell’evento, ma presenzierà come ospite d’onore insieme all’attore Jamie Campbell Bower e ai Maneskin. La sfilata si sta svolgendo in una location esclusiva situata in via Solari, a Milano. Liam Payne - legato sentimentalmente alla cantante Cheryl da cui ha avuto un figlio, Bear - è attualmente impegnato nella registrazione del suo primo album solista. Al momento l’ex One direction ha pubblicato i singolo “Strip that down” e “Bedroom Floor”. Inoltre, Liam ha collaborato di recente anche con il dj Zedd sulle note del brano “Get Low”.

LIAM PAYNE AL CINEMA

Dall’8 febbraio, Liam Payne sarà anche al cinema. Il cantante inglese, infatti, ha firmato insieme a Rita Ora il singolo “For you” - in radio a partire da venerdì 12 gennaio - colonna sonora di “Cinquanta sfumature di rosso”, film con Dakota Johnson e Jamie Dornan. Il brano anticipa l'album della soundtrack completa del film, ultimo capitolo della trilogia di “Cinquanta sfumature”, che sarà disponibile dal 9 febbraio. Tra gli artisti che hanno dato il proprio contributo alla colonna sonora anche Dua Lipa, Sia e Jessie J. Prima di “For you”, i due precedenti capitoli cinematografici sono stati anticipati - con grande successo - da “Love Me Like You Do” di Ellie Goulding e “I Don't Wanna Live Forever” di Zayn & Taylor Swift. Nei giorni scorsi il Daily Star ha rivelato che la casa di produzione cinematografica voleva un altro artista per il brano principale del film: “Originariamente la Universal Pictures voleva Bieber per la canzone principale della colonna sonora, con o senza Rita Ora. Justin è la pop star maschile più famosa del pianeta, per questo miravano a lui”.

