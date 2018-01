Laura Pausini, “Fatti sentire”/ La cover del CD: nuovo singolo e tour mondiale da luglio

Laura Pausini, nuovo CD: il lavoro della cantante romagnola s'intitola "Fatti sentire", ecco la sua cover, la data del singolo e il tour mondiale che arriverà a Roma, le info utili.

15 gennaio 2018

Laura Pausini, nuovo CD

"Fatti sentire" è il titolo del nuovo album di Laura Pausini che, dopo il successo di "Simili" è stato annunciato anche questa volta attraverso i social network ufficiali. Attualmente non sono state rese note altre indiscrezioni, se non la voglia da parte del pubblico di ascoltare il nuovo lavoro musicale della celebre artista che porta la musica italiana in giro per il mondo. La cantautrice romagnola ha pubblicato anche la copertina del nuovo album che la vede girata di spalle con indosso una giacca di jeans che lascia vedere un po’ la sua spalla sinistra. Il primo piano della Pausini è evidenziato dal poco trucco che ne mette in risalto la sua intensità emotiva, dritta fino al cuore dei fan. Attualmente non vi sono altre indicazioni sul nuovo progetto e non si conosce la sua data d’uscita così come le possibili collaborazioni che vedremo al suo interno. Ed infatti, anche lo scatto condiviso tramite Facebook non possiede alcun tipo d’indicazione scritta, lasciando gli estimatori nel dubbio.

Laura Pausini, nuovo CD e tour mondiale

Così come precisato anche dallo staff di Laura Pausini, è stata annunciata solo la cover del nuovo album così come il titolo ma non vi è una data d’uscita precisa. Staremo a vedere se Laura Pausini sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2018 in partenza il prossimo 6 febbraio, sul palcoscenico del Teatro Ariston. Proprio in quella cornice, la celebre artista ha trovato la popolarità. Nel frattempo, sempre attraverso i social la cantante aveva reso noto il titolo del nuovo singolo così come la sua data. Il prossimo 26 gennaio infatti, uscirà “non è detto”, così come annunciato da Laura, scrivendo: “Le cose si fanno quando è il momento. Il mio è adesso”. Con l’uscita imminente del nuovo album, ci sarà anche il tour mondiale che in Italia vedrà vita al Circo Massimo di Roma il prossimo 21 e il 22 luglio 2018.

