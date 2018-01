STASH, THE KOLORS / Il dolce pensiero alla fan scomparsa: "Mi hai insegnato la bellezza delle cose semplici"

Stash, cantante dei The Kolors, ha pubblicato su Instagram un toccante messaggio a Ludovica, una sua fan recentemente scomparsa a causa di una grave malattia.

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

The Kolors

I The Kolors sono il gruppo di maggiore successo nato dall'avventura ad Amici di Maria De Filippi e a distanza di anni alla loro partecipazione al talent show la band capitanata da Stash continua a conquistare ottimi risultati di vendite. Il loro album uscito lo scorso maggio è andato molto bene e il gruppo si appresta ad intraprendere anche una carriera in Germania, dove già è stata contattato da una importante agenzia di concerti teutonica. Ma non è solo la musica a far balzare alle cronache l'estroso gruppo. Stash, infatti, ha mostrato la propria sensibilità nell'ultimo post pubblicato su Instagram nel quale ha salutato Ludovica, una piccola fan da lui incontrata due anni fa ma che purtroppo non ce l'ha fatta a sconfiggere la grave malattia che l'aveva colpita.

Stash saluta la sua fan Ludovica, volata in cielo

Nel suo ultimo post su Instagram, Stash dei The Kolors ha ricordato la visita fatta a Ludovica in ospedale: "Era il 7 maggio 2016 quando ho abbracciato per la prima volta Ludovica... Ricordo ancora con quanta forza la stringevo per farle capire che eravamo tutti lì per sostenerla". La sua piccola fan gli ha insegnato tanto, facendogli capire quanto sia importante la forza di un sorriso: " Mi ha fatto capire quanto valga un sorriso sincero, che tutte le nostre vite incasinate di lavoro ci annebbiano la vista e ci fanno dimenticare quanto valga la semplicità... E la gentilezza di questa piccola me lo ha ricordato sin da subito!" Un incontro che non potrà mai essere dimenticato anche ora che purtroppo la bambina è volata in cielo: "Ora Ludovica se n'è andata, ma ciò che mi ha dato lo porterò dentro di me per sempre. Grazie Ludo, mi hai mostrato la bellezza delle cose semplici!" Parole che hanno colpito i followers del gruppo, che si sono uniti a Stash nel ricordo della piccola e nel sostegno alla sua famiglia in questo tragico momento.

