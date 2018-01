Justin Bieber e Selena Gomez/ Il cantante supera i 96 milioni di followers su Instagram

Justin Bieber e Selena Gomez spopolano su Instagram con i milioni di followers; lei è la più seguita con 132 milioni mentre lui è giunto 'solo' a quota 96.

16 gennaio 2018 Redazione

Sono numeri da record quelli che caratterizzano Justin Bieber e il suo rapporto con i social network. Uno dei cantanti più amati dalle teenagers di tutto il mondo ha infatti superato i 96 milioni di followers su Instagram, social guidato dalla sua attuale fidanzata Selena Gomez che di fan ne ha addirittura 132 milioni (seconda solo al profilo ufficiale di Instagram). Il cantante canadese è seguitissimo anche su Twitter, dove sono ben 105 milioni le persone che lo seguono, numeri che lo inseriscono di diritto tra le primissime posizioni della classifica della celebrità. Ma nonostante solo qualche ora abbia raggiunto la stratosferica cifra di 96 milioni, Bieber negli ultimi giorni non è molto attivo nel suo profilo preferito. Al contrario, sembra essersi preso una pausa da tutto e da tutti per godersi il riposo che aveva desiderato e annunciato fin dalla fine del suo Purpose Tour.

Justin Bieber e Selena Gomez: le dichiarazioni di mamma Mandy

La relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez prosegue anche se negli ultimi giorni non sono tante le immagini della coppia, 'rubate' da qualche paparazzo. Fanno piuttosto notizia le dichiarazioni di Mandy Teefey, la madre di Selena intervistata per la prima volta dopo questo ritorno di fiamma. Intervistata da GossipCop, la donna ha chiaramente precisato di non essere affatto felice di questa relazione, dando però l'impressione di essersi almeno in parte abituata all'idea: "Non ne sono felice, ma Selena può vivere la sua vita come vuole, basta lei sia felice, al sicuro e sana". Ha inoltre voluto chiarire le errate dicerie secondo le quali sarebbe lei a controllare la vita privata della sua famosa figlia: "Lei ha 25 anni ed è al corrente di cosa c'è in ballo con la sua salute. Io comunque non controllo la sua vita nel modo che è stato raccontato. Selena è un'adulta e può fare le sue scelte in autonomia".

