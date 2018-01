U2/ Due date in Italia, l'11 e 12 ottobre ad Assago per Bono e compagni

Arriveranno a ottobre in Italia gli U2 per due date esclusive i prossimi 11 e 12 ottobre al Forum di Assago, biglietti in vendita dal prossimo 26 gennaio, ecco le informazioni

16 gennaio 2018 Paolo Vites

Bono degli U2

L'eXPERIENCE + INNOCENCE tour degli U2 arriva in Italia: annunciate ufficialmente le date, purtroppo solo due, entrambe a Milano, al Forum di Assago, i prossimi 11 e 12 ottobre. Niente stadi questa volta, ma un palazzetto sportivo che per quanto abbia una acustica pessima (ma anche gli stadi) permetterà ai fan un incontro ravvicinato con i propri idoli. Inevitabilmente il numero contenuto di biglietti (10mila al massimo per ogni serata) scatenerà la ressa online per riuscire a procacciarsene uno, con i soliti disagi e i soliti rivenditori non autorizzati che nonostante le innumerevoli denunce continuano a proliferare come se nulla fosse su internet, rivendendo i biglietti a prezzi esosi.





I biglietti saranno messi in vendita dalle 10 di venerdì 26 gennaio sui circuiti usuali Ticket Master e TicketOne. Gli iscritti al fan club ufficiale invece potranno comprarli in anticipo a partire dalle 10 di giovedì 18 gennaio. Infine chi ha pre-ordinato l’album Songs of Experience, invece, potrà partecipare a un pre-sale speciale che partirà alle 9 di lunedì 22 gennaio. Come sempre la poderosa macchina di marketing del gruppo irlandese si è messa in moto con varie opzioni che però lasceranno insoddisfatti quanti sperano di vedere uno show degli U2, ma oggi purtroppo il mercato dei concerti funziona così. Il tour europeo del gruppo concluderà il tour mondiale, e terminerà ovviamente nel loro paese, l'Irlanda, a Belfast e infine a casa a Dublino. Oltre agli ultimi due album Bono e compagni presenteranno i classici della loro storia ormai 40nnale.

