BOB DYLAN/ Tour italiano: aggiunti altri tre concerti a Genova, Jesolo e Verona

Aggiunte tre nuove date al tour italiano di Bob Dylan, a Genova, Jesolo e Verona all'Arenadopo il tutto esaurito delle precedenti serate, data la grande richiesta di pubblico

17 gennaio 2018 Paolo Vites

Bob Dylan

E' destinata a diventare la più imponente e di successo tournée italiana del quasi 77enne cantautore e Premio Nobel americano, Bob Dylan. Alle già numerose date previste nel mese di aprile, tra cui tre concerti consecutivi a Roma (e poi uno a Milano, uno a Mantova e uno a Firenze) ne sono stati aggiunti oggi altri tre. Precisamente a Genova il 25 aprile, il 26 a Jesolo e il 27 alla prestigiosa Arena di Verona. Il motivo è che le precedenti date sono andate tutto esaurito ma c'è ancora grande richiesta di biglietti così sono state aggiunti tre nuovi appuntamenti. In tutto nove show, non accadeva forse dagli anni 80, cioè le primissime volte che veniva in Italia. Da allora, quando si esibiva negli stati e nelle arene, il pubblico di Dylan è fortemente scemato, il suo approccio rivoluzionario alle performance in cui stravolge i suoi classici in nuova versione non è mai piaciuto al grande pubblico italiano abituato a cantare in coro le canzoni dei propri idoli, cosa che Dylan invece disprezza nel modo più assoluto per preservare la purezza e l'originalità della sua arte.

Il ritorno di questa fiammata di popolarità in Italia è dovuta sicuramente al premio Nobel vinto nel 2016: non capita spesso infatti vedere un premio Nobel esibirsi in un concerto rock. Anche se per Dylan non cambierà nulla, visto che continua imperterrito da anni a fare sempre le stesse scalette, qualche classico qua e là dalla sua ultra decennale carriera e soprattuto le cover dei brani di Frank Sinatra che ha inciso nei suoi ultimi tre dischi. Ma si sa, con Dylan l'emozione di vedere in persona la più grande leggenda vivente della musica rock conta quasi più della musica. Attrazione suscitata poi anche dalle tante polemiche sempre sul Nobel, che molti snob hanno definito non meritato. In ogni caso i biglietti per i nuovi concerti vanno in vendita questo giovedì 18 sui consueti canali online.

