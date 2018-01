Dolores O'Riordan/ Come è morta? "Il corpo trovato in bagno", un amico: “Era una bambina dal cuore grande”

Dolores O'Riordan, giallo sulle cause della morte della cantante dei The Cranberries: addetti dell'hotel nel quale soggiornava rivelano alcuni particolari.

17 gennaio 2018 Emanuela Longo

Dolores O'Riordan

La scomparsa prematura di Dolores O'Riordan, morta "improvvisamente" nei giorni scorsi all'età di 46 anni ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama della musica internazionale. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo e le cause del suo decesso, ad oggi, non sono ancora state del tutto chiarire. Alcuni dettagli però sono emersi dalle testimonianze raccolte dal Daily Mail, che ha raccolto le testimonianze di alcuni dipendenti dell'hotel Hilton di Park Lane nel quale la cantante stava soggiornando. Un impiegato ha raccontato: "Le persone che hanno scoperto quanto accaduto hanno detto di averla trovata in bagno". Il ritrovamento si suppone sia avvenuto ad opera degli addetti alle pulizie, che sarebbero entrati nella stanza di Dolores credendola vuota. "Non hanno detto come l'hanno trovata, l'informazione è rimasta privata". ha aggiunto. A confermare la testimonianza sarebbe stato un altro dipendente dell'hotel che al medesimo giornale ha asserito: "L'hanno trovata in bagno, ma non hanno raccontato in quali condizioni, quindi non sappiamo se si tratti di suicidio o altro". L'ipotesi del suicidio era stata paventata sin dall'inizio senza tuttavia trovare alcun riscontro effettivo. Da Scotland Yard, di fatto, dopo le prime voci che sembravano etichettare la morte della voce della band The Cranberries "inspiegabile", sarebbe giunta la smentita definendo il caso "non sospetto".

DOLORES O'RIORDAN ED IL PASSATO PROBLEMATICO

Dolores O'Riordan aveva già parlato, in passato, della morte, spiegando di volersi incarnare in un angelo subito dopo la sua dipartita. Le sue parole tratte da una recente intervista, sono state riportate da HuffingtonPost.it: "Mi piacerebbe diventare una guida, proteggere le persone che attraversano esperienze simili alle mie, sussurrare parole gentili al loro orecchio e suggerire idee su ciò che dovrebbero fare". Forse anche lei, in vita, avrebbe voluto ricevere lo stesso trattamento che, dopo la morte, sperava di riuscire a riservare agli altri. Il suo passato potrebbe in qualche modo aver pesato sulla sua prematura scomparsa. Non solo fu vittima di abusi sessuali quando aveva appena 8 anni, ma Dolores dovette poi fare i conti con altri gravi disturbi che emersero con il passare degli anni, dall'anoressia all'alcolismo. Sempre il Daily Mail aveva rivelato un altro dolore immenso che la cantante stava attraversando proprio nell'ultimo periodo, rappresentato da una profonda depressione, versione tuttavia smentita da Dan Waite, amministratore delegato dell'etichetta musicale Eleven Seven. Lo stesso alla rivista People ha rivelato che poche ore della notizia della terribile morte Dolores lo aveva contattato: "Mi ha lasciato un messaggio vocale poco dopo la mezzanotte, per dirmi quanto amava la versione dei Bad Wolves di Zombie. Non vedeva l'ora di incontrarmi in studio per registrare. Sembrava piena di vita". Cosa è successo, allora, alla cantante dei Cranberries? Intanto arriva un dolce ricordo riferito da uno dei più grandi amici di Dolores, Pino Ragona, titolare di un ristorante inglese e che conosceva la cantante irlandese da ormai 25 anni. A TgCom24 ha dichiarato: "Era una bambina con un cuore grande. Era molto vicino alla gente ed era una persona molto cortese, molto generosa, molto semplice".

© Riproduzione Riservata.