JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / È imminente l'uscita del nuovo album della cantante, poi il tour

Mentre Justin Bieber prosegue il suo periodo di pausa dalle scene, il 2018 sarà un anno da ricordare per Selena Gomez grazie ad un nuovo album e ad un tour mondiale.

17 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il 2018 sarà un anno impegnativo per Selena Gomez che, a differenza di quanto accaduto in passato, non avrà molto tempo da dedicare al suo attuale fidanzato Justin Bieber. La coppia negli ultimi tempi non sta facendo molto parlare di sé a causa della vacanza dell'artista canadese. Alcuni giorni fa, infatti, lui è stato avvistato nello Utah e a Dubai anche se al suo fianco non c'era Selena, o quanto meno non ci sono testimonianze della sua presenza. Sembra comunque probabile che la stellina della Disney non abbia avuto la possibilità di seguire Bieber nel suo periodo di vacanza dalle scene. Se nel suo caso il 2018 sarà una fase di pausa e tranquillità (dopo i bagordi del Purpose Tour), ben diverso sarà il caso della Gomez pronta ad uscire con il suo nuovo album. Lei stessa ha infatti annunciato di essere ormai molti vicina dal presentare il suo nuovo progetto, in seguito al quale darà vita ad tour promozionale in tutto il mondo.

Selena Gomez: è imminente l'uscita del suo nuovo album

Archiviati i problemi di salute che avevano costretto Selena Gomez a sottoporsi in estate ad un trapianto di ren, per lei è arrivato il momento di tornare in studio di registrazione per la creazione del più imponente progetto della sua carriera. Lei stessa qualche tempo fa aveva annunciato di essere molto ispirata: "Penso che tutti ormai sappiano che razza di anno assurdo è stato per me. Ho messo il mio cuore nella musica perché volevo fosse fresca e inedita. Non si tratta più delle classifiche, per me. Non si tratta più dei numeri. Quest'anno la musica mi ha aiutata a livello emotivo. Avevo voglia di creare (...) posso affermare con sicurezza che la mia ispirazione per il prossimo album non è mai stata più viva delle ultime settimane, ed è tutto il movimento affinché arrivi il prima possibile!". La storia con Justin Bieber riuscirà a superare indenne un anno tanto ricco di novità?

