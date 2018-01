VASCO ROSSI CITTADINO ONORARIO DI MODENA/ Alle 15 la cerimonia ufficiale: come seguire l'evento

Vasco Rossi cittadino onorario di Modena: la cerimonia ufficiale comincerà alle 15 nel corso di un consiglio comunale presso l'ex Aem. Ecco come seguire l'evento.

17 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Vasco Rossi

Vasco Rossi torna a Modena dopo il bagno di folla del Modena Park dello scorso 1° luglio. Il Komandante, alle 15 di oggi, mercoledì 17 gennaio, otterrà la cittadinanza onoraria della città. La cerimonia, come fa sapere Il Resto del Carlino, si terrà all’interno dell’edificio dell’ex Aem costato 2,4 milioni di euro e trasformato nel Laboratorio Aperto sul tema ‘cultura, spettacolo, creatività’. La cittadinanza onoraria a Vasco Rossa verrà conferita con una cerimonia ufficiale nel corso di un consiglio comunale, annunciato dal sindaco Muzzarelli durante gli auguri di fine anno alla stampa. Grazie a Vasco, infatti, Modena si è trasformata per un giorno nella capitale mondiale della musica. Dopo la cerimonia, sarà lo stesso Vasco ad inaugurare la nuova struttura che si appresta a diventare il nuovo centro culturale della città. Un appuntamento che i fans di Vasco attendono con ansia al punto che le autorità si aspettano un nuovo bagno di folla dopo quello dello scorso luglio. Il Komandante, infatti, attira sempre tantissima gente ed è quasi scontato dire che, per il primo pomeriggio, sono attese migliaia di persone desiderose di vedere il loro beniamino da vicino.

COME SEGUIRE L’EVENTO

L’edificio in cui Vasco Rossi diventerà cittadino onorario di Modena può contenere fino a 5mila persone. L’ingresso, dunque, sarà limitato solo alle autorità e agli invitati. I fans del rocker, tuttavia, avranno la possibilità di seguire la cerimonia attraverso il maxischermo che è stato allestito nel piazzale dell’ex Amcm. Una decisione che il sindaco ha preso conoscendo il grande affetto che ha la gente per Vasco. Inoltre, tutti coloro che non potranno essere presenti sul posto, avranno la possibilità di seguire l’evento in streaming sul sito del Comune di Modena. La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco, inoltre, verrà trasmessa in diretta tv dall’emittente Trc. A Vasco verranno così consegnate simbolicamente le chiavi della città. Si tratta del secondo evento più atteso a Modena, dopo quello del concerto del Modena Park.

